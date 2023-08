Flor Denis Ruiz es una mujer que no se da por vencida. Todos los días se levanta con la frente en alto y en busca de superar sus registros que la lleven siempre a la victoria.

El viernes pasado eso fue lo que pasó en el estadio de Budapest, Hungría, escenario del Mundial de Atletismo, pues con el primer lanzamiento de la jabalina dejó un registro de 65,47 metros, que le dio la medalla de playa u la casilla a los Juegos Olímpicos de París-2024.

(Video: fuertes explosiones en violenta protesta de hinchas del América)(Renuncia parte del cuerpo técnico de España por escándalo de Luis Rubiales)

Tres años sin competir

El año pasado, cuando ganó el oro en los Juegos Suramericanos de Asunción, Paraguay, una vez bajó del podio, se puso triste, pero esas lágrimas eran de alegría y de satisfacción.



Ruiz, nacida el 29 de enero de 1991 en Pradera, Valle del Cauca, recordó que regresaba de una dura prueba. Duró tres años parada, sin entrenar, sin competir, luchando contra una dolorosa y larga recuperación por el manguito rotador del hombro derecho, el mismo que tuvo en vilo su carrera.



“Me sentía triste porque tuve luxación de hombro, rotura en el manguito rotador, se me quebró el hueso. Me enfoqué mucho en Dios. Me hicieron una resonancia dos meses después del tratamiento y estaba pegado. Los médicos me recomendaron cuidado y volví”, le dijo a EL TIEMPO.

Facebook Twitter Linkedin

Flor Denis Ruiz y María Murillo. Foto: Prensa COC



“Sufrió mucho. No es que se fuera a retirar, sino que pensábamos que no regresaría de la mejor manera”, contó Carlos Lucumí, uno de sus entrenadores.



Flor Denis comenzó a entrenar lanzamientos con Yolanda Beltrán, luego pasó a manos de Lucumí y últimamente, en Ecuador, estaba con el técnico brasileño Ramón Breto.

Buenos resutados



A sus 32 años, ve la luz al final de túnel de su carrera, la que no ha tenido éxitos tan grandes en el nivel de Mundiales y Olímpicos. Su carrera comenzó a dar resultados en el 2010, cuando fue cuarta en los Juegos Suramericanos de Medellín y plata en los Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez.



Fue a los Olímpicos de Londres 2’012, pero fue 32. Se colgó el oro en los Juegos Bolivarianos Trujillo 2013, los Suramericanos de Santiago 2014 y en los Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, con 63.80 m.



El quinto puesto en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Estuvo en los Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016, disputó la final y fue novena, algo que le dio pie para pensar en grande.

Facebook Twitter Linkedin

clasificación de Flor Denis Ruíz durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012 Foto: AFP

No fue a Tokio



“La fortaleza que tiene es el empeño para realizar los entrenamientos, superando los problemas y las lesiones. Técnicamente ha mejorado. Al final del bloqueo estaba tirando la pierna a un lado y bajaba el brazo izquierdo, pero mejoró ese bloqueo y miré lo que pasó”, contó Lucumí.



Arranco ilusionada con el ciclo olímpico hacia Tokio con el oro en los Bolivarianos de Santa Marta 2017, pero fue sexta en los Panamericanos de Lima en el 2019 y no tuvo la opción de ir a lo olímpicos del 2021.



Volvió a la competencia después de la lesión y ganó el oro en los Juegos Suramericanos del 2022 y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.



“Fue muy dura esa época. Flor nunca se rindió. Es una luchadora, combativa, nunca dice que va a perder. La verdad ella es una persona que supera las adversidades”, contó Eliana Cruz, presidente de la Liga de Atletismo del Valle, una amiga, una persona que siempre la ha apoyado.

Facebook Twitter Linkedin

Flor Denis Ruíz ganó medalla de oro en el Campeonato Suramericano de Paraguay Foto: Reuters

Teme por su seguridad



Flor es cabeza de hogar. Vive en Palmira con su hija de siete años y con su mamá, Gladis. En el segundo piso de la casa vive una hermana, Mildred, quien es su mano derecha, es quien se encarga de Génesis cuando Ruiz está por fuera del país.



“Me fui para Puerto Rico becada. Lo hice porque quería estudiar justicia criminal, pues desde niña quise ser policía, pero el deporte ganó y cuando regresé a Colombia y seguí entrenando. Eso fue en el 2015”, contó desde Budapest.



“Me eché al hombro de mi familia. Nunca tuvimos un padre responsable. Mi mamá sembraba caña y nos sacó adelante. Le dije que dejara el trabajo, le dolía la espalda y con el sueldo la ayudé”, precisó la medallista Mundial.



Pertenece al grupo de apoyo del Valle oro puro y a gobernadora de ese departamento, Clara Luz Roldán, le tiene especial aprecio, pues fue la que le ayudó a conseguir la casa en la que vive.

Los valores humanos de Colombia son inmensos.

Flor Denis Ruiz ha ganado la medalla de plata en lanzamiento de Jabalina, en el mundial de atletismo en Budapest. pic.twitter.com/wqDbK92MRo — Jose Islén Muñoz (@joseislenmunoz) August 26, 2023



Todos los días viaja de Pradera a Palmira en su moto para realizar sus entrenamientos, pero ella quiere estabilidad y seguridad.



“Hace 3 años vivo en casa propia, la gobernación del Valle me dio el piso y con mis ahorros echamos el otro piso. Hice la obra blanca, pero me falta”, relató.



“Pido que me ayuden con un casa en la ciudad. Vivo en Pradera, lo amo, pero es complicado ahora que voy con la medalla, pues hay tener cuidado. Mi sueño es que me ayuden con una casa bien sea en Cali o en Palmira”, sentenció.



“Es muy solitaria. Ella en un viaje, en un campeonato es sola, poco se le en corrillos, tiene pocas amigas. Es muy callada, más bien es centrada en lo que hace y poco está en redes sociales”, contó Cruz.



Para Lucumí, lo que hizo el viernes no lo sorprendió, porque sabe de las condiciones de su pupila.

Facebook Twitter Linkedin

Flor Denis Ruiz. Foto: EFE



“No me sorprendió esa marca de 65 metros, siempre le decía que podía tirar arriba, pero había que mejorar y lo hizo. Los Juegos Olímpicos es la meta ahora y hay que comenzar a prepararlos. La japonesa que le ganó es la líder del escalafón y las otras no se van a quedar paradas, quietas”, precisó Lucumí, quien también fue lanzador de jabalina en su época.



Hoy, Flor Denis celebra, y no es para menos. Recuerda a Génesis, Gladis, Mildred y a sus otros hermanos, Tatiana, Claritza, José, Jéfferson, Maryuti y Federico, por lo que trabaja duro.

(¡Einer Rubio voló: el mejor colombiano en primera etapa de la Vuelta a España!)

#Deportes | Estas fueron las palabras de la deportista colombiana, Flor Denis Ruiz Hurtado, tras obtener la medalla de plata en la disciplina de jabalina durante el campeonato Mundial de Atletismo en Budapest. @wabudapest23 @OlimpicoCol#ElMeridianoTeUbica pic.twitter.com/CEoJVxxD7v — EL MERIDIANO (@elmeridiano_co) August 26, 2023



Lisandro Rengifo

redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel