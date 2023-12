Flor Denis, una plata que vale oro en el Mundial de Atletismo

Flor Denis Ruiz hizo moñona. Logró la medalla de plata en el lanzamiento de jabalina, en el Mundial de Atletismo de Budapest (Hungría), con una marca de 65 metros y 47 centímetros, que le dio la opción de obtener el cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

El oro le correspondió a la japonesa Haruka Kitiguchi (66 metros y 73 centímetros) y el bronce fue para la australiana Mackenzie Little (63,38 m).

¿De qué le sirve el oro?

Ruiz, nacida el 29 de enero de 1991 en Pradera, Valle, tiene un ciclo olímpico perfecto, pues ha ganado el oro en los Juegos Bolivarianos, Juegos Suramericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Juegos Panamericanos.



Flor Denis habló claro y por sus resultados del 2023, ocupó el segundo puesto en la elección del Deportista del Año de EL TIEMPO.



¿Pudo haber sido mejor su año?

Ha sido una temporada de muchos éxitos, de muchas satisfacciones. Me siento tranquila por lo que he conseguido, pues desde hace mucho tiempo trabajaba para obtener estas victorias. Sin embargo, pienso que el año próximo me tiene que ir mejor.



¿Qué significó el oro

en los Juegos Centroamericanos

y del Caribe?

Es grande porque consecutivamente he sido campeona en estas justas y eso es un excelente balance para lo que viene.

clasificación de Flor Denis Ruíz durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012

¿Y lo que ganó en los Panamericanos de Santiago?

Ese sí que lo celebré. Resulta que nunca había ganado el oro en esas justas y esta vez se me dio, por eso la felicidad.



Tiene ciclo olímpico perfecto…

Es verdad, he ganado en las cuatro justas del ciclo y eso me deja tranquila, aunque con mayor compromiso para lo que viene en el 2024. Es más una motivación para estar en los podios.



¿Qué plan tiene para el año que viene?

Los Olímpicos es lo principal. No he mirado mucho el calendario, pero estaré en Europa en varias competencias y en ellas también quiero ganar.



¿Esa plata en el Mundial qué le dejó?

Es muy grande lo que hice. Ser medallista en un mundial es la meta de cualquier atleta y lo logré.



¿Fue una sorpresa?

No tanto porque trabajaba para eso, para lograr la meta, aunque perder el oro fue difícil de asimilar.

Flor Denis Ruiz.

¿Por qué?

La marca de la japonesa me sorprendió, fue en el último lanzamiento. Me dio algo de tristeza, pero me alegré, quería el oro, pero no se pudo.



¿Haber logrado la marca para los Juegos Olímpicos en el primer lanzamiento fue bueno por el momento?

La meta era el cupo a los Olímpicos, lo hice en la final y a esa altura de la competencia fue clave, me relajé un poco, se me quitó la ansiedad y la presión.



Es bueno tener el cupo olímpico con tiempo…

Me sirvió mucho para que el año que viene no estar tan angustiada, ahora me preparo para París, es lo que me falta, sin pensar que tengo que hacer primero el registro mínimo.



¿Qué le pareció positivo en la prueba?

Ese registro en el primer lanzamiento fue lo mejor que me pudo pasar, porque, como le dije, me dio más confianza y me quité presión.



¿Qué le dice esa marca?

Me da motivación y me dice que podemos ir por el oro en los Olímpicos. Las rivales no están lejos, pero hay que trabajar, uno no se puede relajar.



¿Le cumplieron con lo que le prometieron?

Sí, la casa, que le había pedido a la constructora Bolívar, me la entregaron. La gobernación del Valle e Indervalle me ayudaron a eso y vivo tranquila en Gorgona.

