El mano a mano Colombia-Cuba por el título del boxeo está candente

Las cifras de finalistas son iguales: siete para Colombia como para Cuba en el boxeo de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Y una sola confrontación entre ellos, que podría definir el título colectivo, hombres y mujeres en un solo torneo.

Se trata de la pelea que sostendrán este martes, luego de la jornada de descanso, el local Deivis Julio y el isleño Erislandy Savón, en los 91 kilogramos.



Será la única entre los dos equipos con opción al título colectivo de este deporte, que históricamente pelea el primer lugar entre los más destacados en las justas regionales con el béisbol y el atletismo.



El salón Jumbo del Country Club, escenario de cuatro combates mundialistas profesionales con campeones mundiales nacidos en Colombia de la talla de Fidel Bassa, Irene ‘Mambaco ‘ Pacheco (lo hizo dos veces) y Ricardo ‘Mochuelo’ Torres, es el lugar de la definición de dos finales de miércoles y jueves, desde las siete de la noche.



Julio y Savón (bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016) se ha enfrentando cinco veces, con tres victorias para el isleño y dos para el colombiano. La última vez fue en Soledad en el marco de la Serie Mundial de Boxeo, ganando por poco Savón, sobrino de Félix Savón, el triple campeón olímpico de boxeo.



Lo curioso de esta pelea, y de ahí su importancia, es que no tiene favorito. Puede ser para cualquiera de los dos.



El martes 24 de julio, EL TIEMPO le dijo a Deivis Julio que con un poco de extra le ganaba a Savón. “Esta pelea será decisiva y la más importante. Nos veremos en la final”, respondió el colombiano, campeón de boxeo de los Juegos del 2010 en Mayagüez (Puerto Rico).



En las otras categorías, tanto colombianos como cubanos son favoritos.

Además de Julio, Colombia instaló a cuatro varones, tres de ellos favoritos: el subcampeón olímpico Yuberjen Martínez (49), Céiber Ávila y el barranquillero John Wílmer Martínez (56). Los rivales de los dos primeros son dominicanos: Mario Lavegar y Rodrigo Marte, en su orden. Martínez intercambiará puños con el guatemalteco Juan Reyes.



El equipo anfitrión puso, además, a las últimas jornadas a tres mujeres: la medallista de bronce de Río de Janeiro en 51 kilos, Ingrit Valencia, Jessica Caicedo (75) y Yeni Arias (57), quienes esperan subir a lo más alto del podio, superando a la mexicana Crisna Álvarez y a las boricuas Niza Rodríguez y Ashleyann Lozada, respectivamente.

Ingrit Valencia (der). buscará la medalla de oro en la categoría de los 51 kg. Foto: Efe

Los seis cubanos que deben ganar son Lázaro Álvarez (60 kilogramos), Andy Cruz (64 kilogramos), Roniel Iglesias (69), José Larduet (más de 91) y los campeones olímpicos y mundiales Arlen López (75) y Julio la Cruz (81).



Andy Cruz, que aquí ganó con categoría cada vez que vino en la Serie Mundial de Boxeo, debe pasar por encima del dominicano Elvis Rodríguez. Igual acontece con López y La Cruz frente a Lester Martínez (Guatemala) y Rogelio Romero (México), respectivamente. Lázaro Álvarez debe liquidar sin complicaciones al trinitario Michel Alexander e Iglesias al puertorriqueño Brayan Polanco. Larduet tendrá de oponente al mexicano Germán Heredia.



La delegación de Cuba, que no cuenta con mujeres finalistas, está más que contenta con el resultado del boxeo: clasificaron a los siete peleadores que vinieron a Barranquilla.



Esta vez no lo hicieron con conjunto completo en varones porque dos de ellos desertaron en la preparación en México: Johanis Argilagos (49), la múltiple víctima de Yuberjen Martínez, y el doble campeón olímpico Robeysi Ramírez (56).



Un tercero, el múltiple medallista mundial Yosveny Veitía (52), no pudo, por enfermedad, competir a última hora en el clasificatorio de México. De todas formas, con 7 finalistas cada equipo, Julio-Savón sería la pelea clave del título.



Estéwil Quesada Fernández

Editor General ADN

Barranquilla

@EstewilQ