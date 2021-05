Programación deportiva para este sábado 29 de mayo

ESPN

2 p. m. Uefa Champions League: Manchester City vs. Chelsea

6 p.m. Baloncesto de la NBA: Philadelphia 76ers vs. Washington Wizards

8 p. m. Utah Jazz vs. Memphis Grizzlies





ESPN 3

5 a. m. Giro de Italia: Etapa 20

6 p. m. Fútbol MLS: LA Galaxy vs. San Jose Earthquakes



Win Sports

11 a. m. Fútbol de Alemania: Holstein Kiel vs. Colonia

7:30 p. m. Baloncesto en Colombia: Tigrillos vs. Motilones