El ciclista colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) dijo este miércoles en redes sociales que su "voto de confianza" para las elecciones presidenciales del 29 de mayo es para Federico Gutiérrez, candidato de la coalición de derechas Equipo por Colombia.

Bernal, campeón del Giro de Italia de 2021 y del Tour de Francia de 2019, explicó en su cuenta de Twitter que lo hace porque cree que "teniendo en cuenta la situación actual (...) es lo más sensato".



"Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio", expresó el pedalista del equipo Ineos.

Pero no ha sido el único deportista que lo ha apoyado. En las últimas horas, la doble medallista olímpica Jackeline Rentería confirmó la intención de voto por el candidato.



“En uso de mi derecho a elegir mi presidente, mi candidato es #FicoPresidente2022″, publicó la luchadora en su cuenta de Twitter.



Rentería ganó los bronces en la lucha de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012 y se retiró de la actividad.



Con Gutiérrez también están el futbolista del Junior Miguel Ángel Borja y el exfutbolista de Atlético Nacional John Jairo Tréllez.



Los padres de Luis Díaz, la gran figura del Liverpool, también adhirieron a la candidatura de Gutiérrez, aunque advirtieron que su hijo no tenía preferencias.



Sin embargo, Gustavo Petro no se queda atrás. El candidato a la presidencia de Colombia también ha recibido apoyos de parte del deporte.



Los exfutbolistas Adolfo el “Tren” Valencia y Willington Ortiz y los expesistas María Isabel Urrutia y Óscar Figueroa han confirmado que votarán por él.



