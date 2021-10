Pesas requiere aval de Mindeportes para ir al Mundial de mayores

La Federación Colombiana de Pesas está pendiente de una autorización del Ministerio del Deporte para poder utilizar dineros prestados para ir al Mundial de este deporte, que se llevará a cabo del 7 al 19 de diciembre en Taskent, Uzbekistán.

Fedepesas tiene el dinero, fruto de algunos ahorros que han hecho n varios certámenes y de préstamos particulares de los dirigentes, pero no pueden utilizarlos porque es necesario el aval de Mindeporte.



Le puede interesar: (Mariana Pajón ganó la Copa Mundo de BMX)

¿En qué radica el problema?

“Necesitamos que el Ministerio nos entregue la orden de poder utilizar esos dineros. Si ellos dan el aval compramos tiquetes y demás, ellos después nos devolverán ese dinero para pagar los préstamos que hemos hecho”, le dijo a EL TIEMPO William Peña, presidente de Fedepesas.



Y agregó: “El tema es claro. Ellos no nos darán dinero por ahora porque no hemos legalizado lo de los otros certámenes. Esos torneos se han realizado muy pegados y no hemos podido entregar la legalización, por eso no contamos con ese dinero oficial”.



El dirigente aclaró que el camino más fácil es que el Ministerio les de la autorización para que esos dineros de ahorros y préstamos personales sean utilizados para ir con el equipo al Mundial.



“Eso es lo que necesitamos. Después nosotros legalizamos y nos revuelven el dinero. Esta vez no es cuestión de falta de recursos, porque los hay, sino de un aval”, señaló Peña.



De acuerdo a eso, Colombia no ha podido determinar el número de atletas que llevará a la cita mundialista y la Fedepesas espera solucionar este inconveniente lo más pronto posible.



Le puede interesar: (James, lesionado después de salir expulsado en Al Rayyan)



Deportes