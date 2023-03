Llegó la hora de la verdad en Fedegolf (Llegando al 'green')

La Federación Colombiana de Golf, que cumple 77 años de recorrido, tiene este jueves una asamblea decisiva, en la que, sin duda, se deben tomar medidas importantes en beneficio de este deporte.

Hace unos años, en esta misma columna, se escribió lo siguiente: “Desde luego, la historia del golf en Colombia, necesariamente, se escribirá contando las páginas vividas por los clubes. Y en verdad, la Federación solo ha sido un simple eje, puesto que los clubes son los que mueven, en definitiva, nuestro deporte”.



Exigir respeto no es soberbia: es dignidad. Eso es lo que ha faltado en esta administración de Camilo Sánchez. Grave equivocación la de Manuel de la Rosa, Felipe Harker, y me incluyo yo, en haber pensado que Sánchez podía ser el reemplazo de una administración que llevó a las más altas cotas a la institución rectora del golf.

Camilo Sánchez, presidente de Fedegolf. Foto: Federación Colombiana de Golf

Ahora, habrá que preguntarse, o mejor, tendrán que preguntarle en la asamblea de este jueves, varias cosas. La primera, por qué se dejaron perder 466 millones de pesos que había asignado el Ministerio del Deporte, 266 en el 2021 y 200 en el 2022. Que no vayan a salir con que fue ‘algo fortuito’.



Si bien el Ministerio dejó sin piso legal durante todo el 2021 a la Fedegolf, fue por un error cometido por el presidente de la entidad. Citó mal una asamblea, luego la responsabilidad le cae toda, absolutamente toda, a Sánchez. Lo peor es que en el 2022, ya de vuelta la personería jurídica, no fueron capaces de cobrar 200 millones de pesos. Y tuvo el descaro de decir que el dinero se había cobrado.



Segundo: en un caso insólito, el señor Sánchez, creyéndose dictador y no teniendo las facultades, destituyó un juez en plena competencia, borrando de plano el colegio de jueces.



Tercero: ¿por qué la administración Sánchez obliga a los clubes a comprar bolas y talegas para los torneos infantiles y juveniles? Lo peor es que en su comunicado escribe que deben ser adquiridos al señor Pedro Russi. Un abuso completo.



Cuarto: en un hecho absurdo y sin precedentes, puso dos torneos infantiles en la misma fecha en que se jugaba la prueba más importante que se disputa en Colombia, el torneo del Korn Ferry Tour, en el Country Club de Bogotá, dejando por fuera a más de 175 niños de la posibilidad de disfrutar y aprender de jugadores de ese inmenso nivel, empezando por Camilo Villegas.

Camilo Villegas volvió a jugar en Bogotá este año. Foto: Carlos Avendaño



Quinto: habrá que preguntarle por qué, en forma sorprendente echa al cajón de su basurero el escalafón juvenil colombiano: escogieron para el Suramericano un jugador que está de 12, pasando por encima de 10 jugadores que han hecho el inmenso esfuerzo de luchar por estar arriba. También, por qué, dictatorialmente, cambia las fechas asignadas para los abiertos, como en el caso del Carmel Club. Un abuso más de su autoridad desmedida.



Su participación internacional es minúscula: es la hora que Colombia no ha sido capaz de conseguir la sede del Latin America Amateur Championship, el torneo aficionado más importante del continente. Países sin tradición golfística como Panamá y Perú lo han obtenido.



Al señor Sánchez le ha faltado gestión: se dedica a ser capitán de las niñas en el Suramericano para conseguir galardones en los que nuestras mujeres, sin su concurso, también hubieran sido campeonas.



Y finalmente: no se explica por qué citaron la asamblea de manera virtual, donde, además, tienen la osadía de pedirle a quienes van a participar que con anticipación manden sus preguntas. Vaya descaro.



Solo resta decir que en manos de los que, efectivamente, son los que han puesto siempre el esfuerzo y el tesón para que nuestro deporte crezca, los clubes, y en manos de sus presidentes también se debe jugar el destino de quien maneje la Fedegolf. Todo se ha de andar y ver.



Llegando al 'green'



Germán Calle

Para EL TIEMPO

