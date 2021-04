Familia de la atleta Yolima Mena clama atención para que no muera

La atleta colombiana Yolima Mena está internada en la Clínica Chicamocha de Bucaramanga, luego de ser trasladada por una hemorragia cerebral. Sus familiares advierten que no ha sido atendida de la manera adecuada.

Desde el sábado pasado cuando Mena sufrió el incidente fue recluida en ese centro asistencial, pero hasta el momento no ha sido operada de su problema y la familia clama por una solución.



"Está en la Clínica Chicamocha, pero el director de la misma no ha firmado la orden para que ella sea trasladada a la Clínica Internacional donde, nos dijeron, sí la van a operar", le contó a EL TIEMPO su hermano, Jhon Mena.



Y agregó: "Sura, la EPS, tampoco ha colaborado para eso y lo cierto es que mi hermana necesita ser operada de urgencia o se muere. Está muy delicada, pero ya llevamos cuatro días en esas y no pasa nada".



Mena es una deportista que se ha destacado en el salto triple y en los 400 metros lisos.



"Todos los días nos dicen algo. Ayer (lunes), nos dicen que le harían un TAC, que la operaban en la tarde, pero una enfermera nos confirmó que eso no era verdad, porque a las 4 pm no hay operaciones", agregó Jhon Mena.



El problema es que el tiempo apremia y Yolima necesita el traslado para ser intervenida.



"El médico nos dice que tranquilos, que la van a operar, pero pasan los días y las horas y nada. Mi hermana necesita de esas autorizaciones para ser trasladada y operarla, pero no hemos podido con eso", agregó Jhon.



