La decisión que tomó Facebook sobre las transmisiones deportivas

Facebook anunció este miércoles que no continuará con el servicio de transmisión de eventos deportivos en directos, como lo venía haciendo desde hace un tiempo.

"A pesar de los resultados de nuestro contenido deportivo en vivo, no planeamos extender nuestros acuerdos actuales para los principales derechos de transmisión", dijo Facebool.



Y agregó: "Continuamos comprometidos a trabajar en estrecha colaboración con nuestros socios de la Uefa y la Conmebol para brindar excelentes experiencias, tanto para los fanáticos como para las marcas, durante la temporada de la Champions League 2021 y la Libertadores hasta 2022. Pero, de aquí en adelante, enfocaremos nuestros esfuerzos en ayudar a la industria deportiva -desde las ligas hasta los clubes, atletas, confederaciones, creadores y emisoras- a desarrollar sus audiencias, construir modelos de negocios sostenibles y monetizar sus contenidos en nuestra plataforma".



Sin embargo, se aclaró que los deportes en vivo no desparecerán de Facebook.



"Creemos que los deportes en vivo pueden y deben tener un lugar en la plataforma. Nuestro nuevo enfoque apunta a expandir la gama de formatos y contenidos deportivos disponibles en Facebook para ayudar a los fanáticos a conectarse e interactuar, y a las empresas a generar ingresos a través de nuestras herramientas de monetización, se indicó.



Fecebook informó que las transmisiones de la Libertadores y la Liga de Campeones conectaron audiencias y patrocinadores de forma innovadora, "incluidos bots en Messenger y encuestas interactivas en vivo".



"Si bien nuestro enfoque sobre la adquisición de derechos deportivos está cambiando a nivel global, nuestro compromiso con los deportes no lo hace. Continuaremos trabajando para brindar innovación y nuevas experiencias para que los fanáticos del deporte apoyen, interactúen entre sí, se unan a las conversaciones y sean parte de las comunidades alrededor de los campeonatos, deportes y atletas que aman, sin importar dónde se encuentren", se informó.





