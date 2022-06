El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), se quedó sin puntuar en el Gran Premio de los Países Bajos tras sufrir una doble caída en la carrera de MotoGP, motivo por el que fue muy crítico consigo mismo al reconocer que cometió "un error estúpido porque no tenía ningún sentido arriesgar en ese momento de la carrera".

"Pecco hizo una buena salida y también Aleix y yo intenté mantenerme pegado a ellos, por lo que frené muy tarde y muy duro. Un error mío", lamentó nuevamente el líder del mundial.



"Me he precipitado y he atacado como si fuera la última curva de la última vuelta, y al final pues he cometido un error de debutante y al final me he caído dos veces en la misma curva, por lo que ésta es una carrera para olvidar", insiste el piloto de Yamaha.



Quartararo entró en su taller para retirarse, pero ahí le dijeron que continuase por si llovía y podía mejorar algo su situación, y explicó el momento así: "la verdad es que no sé muy bien porqué he vuelto a salir; he entrado porque he notado que algo no iba en la moto, lo tenemos que ver, pero he notado un problema en la moto y al final hemos vuelto a salir otra vez o pasaba algo pero, claramente, si me paro la primera vez es porque había un problema, había algo roto en la moto, creo que seguramente era el control electrónico de tracción".



"No ha sido mi decisión volver a pista, pero sí lo fue parar al notar que algo no funcionaba, pero eso es otra cuestión", recalcó Quartararo.

Fabio Quartararo, protagonista en el campeonato mundial de motociclismo. Foto: EFE

En cuanto a su estado físico dijo que le molesta "un poco el hombro y me duele la cabeza, pero lo que más me fastidia es que ha sido un error mío y podía haber conseguido un mucho mejor resultado que caer dos veces y más con la primera parte de la temporada que estábamos haciendo", repitió.



Sincero como siempre y a pesar del error, Fabio Quartararo señaló que a pesar de no puntuar en los Países Bajos "habría salido líder de aquí, pero no deja de ser una pena pues podríamos haber sumado bastantes puntos en esta carrera y no lo hemos hecho, así que tenemos que aprender de lo que hemos hecho mal, pero tenemos que olvidar lo más rápidamente posible esta carrera".

A bruising day for the World Champion! 💥 @FabioQ20's Assen double came in a very different form! 😮 #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/OxCFC59cxO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 26, 2022





