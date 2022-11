“Será, probablemente, una de las conversaciones más difíciles que tendré en toda mi vida”, expresó Isaac Humphries al estar frente a todos sus compañeros del Melbourne United. El basquetbolista quiso revelarles lo que mantenía en secreto por tantos años y que lo había sumido en momentos depresivos.

El australiano es una de las caras prometedoras por sus 2,13 metros de estatura, 116 kilogramos de peso y un promedio de 16 puntos (en los últimos partidos). A sus 25 años, ha estado en seis equipos: Sydney Kings, KK FMP, Erie BayHawks, Atlanta Hawks, Lakeland Magic, Adelaide 36ers y Melbourne United.



Entre 2018 y 2019, debutó en la NBA (National Basketball Association), la liga de baloncesto profesional más importante de Estados Unidos. Aunque su paso no duró mucho, volvió a su país y ahora juega en la NBL (National Basketball League o Liga de Baloncesto de Australia).

La homosexualidad y el baloncesto



La razón por la que caí tan bajo era porque estaba luchando por mi sexualidad y aceptando que soy gay

Durante esos cambios se sintió a nivel personal “extremadamente solo”, como si hubiera caído “en un lugar oscuro” en el que no podía ser, sino aparentar, pues pensaba que su disciplina deportiva y la homosexualidad “se excluían mutuamente”.



Según dijo, el ambiente es muy masculino. Así que durante su carrera ha escuchado comentarios ofensivos hacia la comunidad gay.

“Intenté terminar con mi vida. La razón por la que caí tan bajo era porque estaba luchando por mi sexualidad y aceptando que soy gay”, les comentó a sus compañeros, quienes conmocionados lo vieron.



Tan pronto ingresó al Melbourne United, sabía que debía sincerarse para enviar un mensaje a todos aquellos que se sienten acongojados: “No hay que esconderse. Hay personas en todo el mundo que no saben cómo levantarse, no saben cómo sobrevivir. Y sé cómo se siente. Quiero representarlos a todos ellos”.

Las palabras de apoyo afloraron en el equipo al abrir su corazón. El entrenador Dean Vickerman fue enfático al decir que están orgullosos de él por tener la valentía de mostrarse como es.



“Vas a tener un impacto masivo en nuestra comunidad. Seguramente verás a los fanáticos venir a apoyarte porque se sienten seguros. (…) Esto hará que las personas tengan la oportunidad de salir adelante y ser como ellos”, comentó Vickerman, quien precedió una ola de aplausos y abrazos para Humphries.

‘Una nueva vida’



Jason Collins, de la NBA, reveló su homosexualidad en 2013; fue el primero de una de las grandes ligas en hacerlo. En la actualidad, está retirado del deporte, por lo que Isaac Humphries es el único declarado abiertamente gay que juega en una liga profesional.



“Me quité un peso de encima, 25 años de peso. Y no es solo un poco de peso, son sentimientos profundamente arraigados. Es una sensación increíble no tener que esconderse todos los días, no tener que fingir, no tener que inventar historias y mentiras”, aseguró en charla con la cadena ‘CNN’.

Con su decisión siente que está comenzando “una nueva vida” iluminada por el sol, en lugar de la oscuridad que dijo superar.



“Creo que puedo ser quien soy en mi entorno y puedo cambiar la trayectoria de cómo nos ven siendo gay en este deporte”, concluyó.

La NBA le agradeció por compartir su historia con tal valentía y honestidad: “Isaac tiene nuestro respeto y apoyo incondicional”. Así mismo, la NBL dijo estar orgullosa por su coraje.

