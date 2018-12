La Media Maratón de Sopó superó las expectativas

La Media Maratón de Sopó, que llegó a su tercera edición, se convirtió en la carrera de 21 kilómetros que nadie se quiere perder en el final de cada temporada. La organización, el recorrido, los paisajes, el kit de competencia, la hidratación y el ambiente enamoraron a los runners y hasta a los atletas élite, que también se mostraron complacidos con la premiación para una carrera de este tipo.

Y es que no era para menos, desde que se dio la partida, a las 9:00 en punto de la mañana, los 1200 atletas participantes gozaron de un exigente recorrido por el sector de El Chuscal, con repechos que se convierten en un reto para los aficionados y el mejor examen para los profesionales.



Los runners ven en esta carrera la mejor opción para medir sus fuerzas en paisajes rurales, pero con carreteras en perfectas condiciones, mientras que los élites tienen que correr con inteligencia para no gastar más fuerzas de las necesarias, que pueden faltar en la parte final.



Y eso fue lo que ocurrió con Luis Rodríguez en la rama masculina de los 21 kilómetros, quien dosificó sus fuerzas durante el terreno quebrado, para sacar provecho de su experiencia en pruebas de montaña y en los duros repechos del regreso sacar ventaja y doblegar a sus rivales.



“Gracias a Dios me sentí bien. Es un recorrido que me conviene, ya que mi desempeño en las carreras de montaña en bastante bueno”, dijo el corredor bogotano, quien correrá en el Maratón de Lima, en busca de la posibilidad de clasificar a los Juegos Panamericanos.



Atrás mantenían un fuerte duelo por el segundo y tercer lugar John Escamilla y Giovanny Amador, quien parecía perder el paso a falta de cinco kilómetros, pero le llegó al corredor santandereano, quien aprovechó el desgaste de Giovanny, para contraatacarlo en el último kilómetro.



Lo propio ocurrió con Milena Orjuela en la rama femenina, quien siempre estuvo con Martha Roncería, hasta la mitad del recorrido y en el regreso emprendió la huida rumbo a la meta y de esta manera reclamar la victoria en los 21 kilómetros, para repetir el triunfo que había logrado el año pasado en los 10 km.



“La carrera estuvo bastante dura, con mucha subida, pero me sentí bien gracias a Dios y la verdad me sirvieron mucho los entrenamientos de fondo que he hecho con mis hermanos Yesid y Angie Orjuela”, reconoció la campeona, quien reconoció también la belleza del paisaje y la exigencia que implica para los corredores aficionados.



Y en la distancia corta, los ganadores fueron el novel Alexander Castañeda, mientras que en damas venció Brigith Forero.



“El recorrido es muy bonito y lo mejor es el paisaje y la naturaleza. Yo entreno con el profesor Juan Carlos Hernández y tengo 21 años”, contó Castañeda, quien se empieza a mostrar como uno de los nuevos talentos en las competencias de fondo en el país.



En este recorrido de 10 kilómetros también participaron el alcalde del municipio, William Venegas, y el director de deportes, Sergio Avellaneda, quienes dieron buen ejemplo de la importancia de este tipo de actividades, que reunió a más de 500 sopeños, desde las categorías infantil hasta mayores, además de los runners que llegaron desde la capital del país.



También es importante resaltar que en la distancia de los 21 kilómetros se inscribieron cerca de 500 corredores más, cifra bastante alta para una carrera de un municipio, y mayor a la de muchas otras en el país.



Resultados 10 km:

Menores damas

1. Leidy Rodríguez, 46:00

2. María Paula Canchón, 58:30

3. Daniela María Piñeros, 1:02.28



Menores varones

1. Juan Felipe Pedraza, 36:23

2. Daniel Felipe Rojas, 36:28

3. Rolando Gabriel Ortiz, 37:37



Abierta damas

1. Briyith Maritza Forero, 38:38

2. Patricia Ávila, 41:27

3. Diana Consuelo Camargo, 45:03



Abierta varones

1. Weimar Alexander Castañeda, 32:31

2. Diego Abelardo Sanabria, 33:50

3. Leonardo Pérez, 34:09



Máster damas

1. Cecilia Carranza, 46:14

2. Yudy Milena Camargo, 46:14

3. Cristina Giraldo, 53:40



Máster varones

1. Héctor Alfonso Urrego, 39:22

2. Arly Aya, 39:32

3. José Talero Barrero, 41:46



Plus damas

1. Belisa Salcedo, 48:05

2. Martha Cruz, 48:30

3. María Isabel González, 50:02



Plus varones

1. Javier Orlando Martínez, 34:26

2. Álvaro Neuta, 35:32

3. Salatiel Páez, 37:31

Resultados 21 km



Abierta damas

1. Ana Milena Orjuela, 1:25.20

2. Martha Inés Roncería, 1:28.05

3. Cindy Johana Forero, 1:36.02

4. Yanira Otálora, 1:39.52

5. Hilda Alexandra Silva, 1:49.43



Abierta varones

1. Luis Enrique Rodríguez, 1:10.03

2. Yhon Rodolfo Escamilla, 1:11.20

3. Giovanny Amador, 1:11.26

4. Wilson Fabián Ossa, 1:11.37

5. Fidel Mauricio Quintero, 1:11.53



Máster damas

1. MIlena Ruiz, 1:39.23

2. Esperanza Parra, 1:58.35

3. Martha Janeth Cajicá, 2:04.21



Máster varones

1. Freddy Antonio Múnera, 1:21.59

2. Carlos Andrés Aguirre, 1:22.48

3. Neiser Vega, 1:27.14



Plus damas

1. María Dolores Cifuentes, 1:56.23

2. Graciela Camargo, 2:05.45

3. María Rosario Rivas, 2:05.48



Plus varones

1. Jorge Enrique Neira, 1:20.08

2. Iván Darío Duque, 1:28.20

3. Oscar Quitián,1:33.36



