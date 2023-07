Michael Jordan y Scottie Pippen formaron parte del que, tal vez, fue el mejor equipo de la historia de la NBA: los Bulls de Chicago lograron seis títulos en ocho años y solo la ausencia del primero, retirado durante un tiempo, impidió que el dominio fuera aún mayor.

Sin embargo, la relación entre los dos astros se deterioró, a raíz de la serie de Netflix The Last Dance, en la que se cuenta la historia de MJ y en la que, según Pippen, no se muestra cómo es realmente el ‘23’.

La historia tiene ahora un nuevo capítulo afuera del maderamen: la exmujer de Pippen y madre de sus cuatro hijos, Larsa, de 49 años, comenzó hace un tiempo una relación sentimental con uno de los hijos de Jordan, Marcus, 16 años menor que ella.

Marcus Jordan, hijo de Michael Jordan, con su novia; Larsa Pippen, ex mujer de Scottie Pippen pic.twitter.com/tjxQT8yKOW — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) July 11, 2023

La propia Larsa se encargó de confirmar en su momento su noviazgo en redes sociales e incluso posaron juntos delante de una imagen de la mítica camiseta 23 que Jordan usó en su época dorada en Chicago.



MJ manifestó públicamente su posición acerca de la relación de su hijo, cuando algunos periodistas lo vieron caminando cerca de un restaurante. “Señor Jordan… ¿aprueba usted la relación entre Marcus y Larsa?”, le preguntaron. La respuesta fue tajante: “No”.

Michael Jordan doesn’t approve of his son dating Larsa Pippen pic.twitter.com/rALlRywf6B — NBACentral (@TheNBACentral) July 3, 2023

La reacción de Larsa Pippen a la desaprobación de Michael Jordan

Ahora, Larsa habló sobre el tema en un podcast que hacen junto a Marcus, Separation Anxiety. Y manifestó que el tema la había dejado “traumada”.



Sobre la falta de aprobación por parte del que ahora es su suegro, Larsa manifestí: “Pensé que no era divertido. De hecho, no hay nada de divertido en ello. Estaba un poco avergonzada y como traumatizada”, expresó.



Por su parte, Marcus cree que su padre habló en broma y que tal vez estaba un poco borracho por haber tomado tequila cuando respondió a la pregunta.



