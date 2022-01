El exatleta José Jacinto López, gloria del deporte boyacense y hoy entrenador deportivo, afronta dos graves denuncian por presunto abuso sexual. El entrenador se defiende y asegura que es víctima de personas que lo quieren perjudicar.





López fue requerido por la Liga de Atletismo de Boyacá para que aclare lo sucedido:

una de las acusaciones es por presunto acceso carnal abusivo contra menor de 14 años.

La denuncia

De acuerdo con el relato de la mujer, en la denuncia que se encuentra en el despacho de la fiscal 349 de la ciudad de Bogotá, el abuso sucedía en la casa de López y en los hoteles cuando viajaban a Bogotá para sus eventos deportivos.



"Mi entrenador de atletismo José Jacinto López López abusó de mi desde que yo tenía 12 años hasta los 19, cuando comenzó todo, creo que él tenía 40 o 42 años. Él al principio me acosaba y me tocaba, me decía que no podía estar con un niño de mi edad, que yo debía estar con él y que yo era muy bonita, lo decía cuando no había nadie, todo sucedió en Paipa en la casa que él tenía para el entrenamiento de los niños y en hoteles en Bogotá o cerca de Paipa”, dice parte del documento revelado por Caracol Radio.



La mujer, ya mayor de edad, fue valorada por Medicina Legal cuando tenía 21 años.



El relato tiene más detalles que comprometen a López: “Al principio él me tocaba en las piernas y los senos por encima de la ropa, la primera vez que me obligó a tener relaciones sexuales con él yo era virgen, tenía 14 años, me llevó a la habitación, me recostó en la cama, me quitó la ropa y me penetró… Nunca quiso usar condón, y en 2015, relata, cuando yo tenía 16 años quedé embarazada de él y me hizo abortar cuando tenía como 4 meses de gestación”.



Pero existe un segundo relato del padre de otra presunta víctima, que denuncia que López empezó a abusar a su hija cuando ella tenía 14 años.

Defensa de López

El exatleta emitió un comunicado en el que asegura que tiene pruebas de que hay personas que lo quieren perjudicar por no seguir los lineamientos de la Liga de Atletismo de Boyacá.



Señala que el presidente de esta Liga, José Baudilio López, “ha tenido la intención dañina de perjudicarme, en razón a mis denuncias que efectuara hace dos años respecto de la omisión de formalidades en su elección, a partir de ese momento el señor López Garzón se dio la tarea de denunciar falsamente, en mi contra, conductas delictivas respecto de jóvenes que han participado de la formación deportiva”.



El entrenador dijo que se apartará de los cargos públicos que ha ejercido hasta el momento, como el de la gerencia del Centro de Alto Rendimiento de la Alcaldía de Paipa.



"Hay personas que se dedican a esto y tarde que temprano les va a caer la ley. Sigue el proceso de fraude calumnia y concierto para delinquir. Que investiguen la Fiscalía y la Procuraduría. Que les lleven pruebas, que me llamen. Espero que este señor se ratifique y que las niñas digan la verdad", dijo López en Caracol Radio.

Otros casos

Recientemente, se conoció el caso de cuatro atletas que denunciaron haber sido víctimas de acoso y abuso sexual por parte de Giovanny Vega Blanco, entrenador del Club Deportivo Marathon Sport, adscrito a la Liga de Santander.



Según cifras del Ministerio del Deporte, desde marzo de 2020 se han presentado 17 casos de denuncias al respecto en todo el territorio nacional (véase nota alterna), que abarcan, incluso, el acceso carnal violento. Esto revela que, en promedio, hay una acusación cada cinco semanas en el país.



La denuncia en Santander, presentada por el apoderado de las deportistas, y conocida por EL TIEMPO, habla de “maltrato infantil, acoso sexual, violencia en contra de la mujer, explotaciones de menores de edad, explotación laboral, violencia física o moral, abuso de tipo sexual, tratos crueles e inhumanos o degradantes”.





