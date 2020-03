Los eventos deportivos que han sido cancelados por el coronavirus

Italia, el país europeo con más fallecidos y afectados por la epidemia de coronavirus, el segundo mundial tras China, es sin duda el que más drásticas medidas en materia del deporte ha adoptado para evitar la propagación del virus, mientras que otros como es el caso de Rusia apela a la normalidad, o el Reino Unido considera "poco probable" que se vea afectado a corto plazo.

A las decisiones de los respectivos gobiernos para combatir el Covid-19, hay que unir también las adoptadas por los propios organismos deportivos europeos, que vienen a complementar las políticas, y que contempla la suspensión o disputa a puerta cerrada de sus eventos.

Eventos deportivos cancelados y suspendidos por el coronavirus:

El fútbol de primera, segunda e incluso tercera división ha sido mayoritariamente afectado. Las ligas que se modificaron fueron:



Super League – Suiza - Desde la jornada 26

Serie A – Italia – Desde la jornada 25

Liga Santander – España – Desde la jornada 28

Bundesliga – Alemania – Algunos partidos

Ligue 1 – Francia

Liga NOS - Portugal

Champions League

Europa League

Superliga China – Suspendido campeonato para 22 febrero

Liga Corea del Sur – Pospuesto inicio de temporada

Las Eliminatorias del Mundial de Qatar también tienen afectación. En África fueron aplazadas y los partidos de China serán a puerta cerrada en Tailandia.



El ciclismo es otro de los grandes afectados, principalmente en Italia donde fueron suspendidas



Strade Bianche

Tirreno-Adriático

Milán-San Remo

Trofeo Alfredo Binda

Settimana Coppi e Bartali

UAE Tour de los Emiratos

Tour de Hainan – China

Paris Niza se celebra pero sin público en la salida y en la meta





El deporte a motor no escapa de la propagación que avanza a grandes velocidades por ello el GP de Bahréin será a puerta cerrada y el de China fue cancelado.



Como si fuera poco, la crisis por Coronavirus que comenzó en Asia trastocó el calendario de los deportes electrónicos y la Overwatch League cancelando los partidos de febrero y marzo en el inicio de temporada que se juega en varios países. Pero no fue el único, la Pro League de League of Legends en China también fue cancelado.



Fórmula 1



GP Bahréin (22 marzo): a puerta cerrada

GP China (19 abril): cancelado

Fórmula E - ePrix de Sanya: cancelado

Motociclismo



Moto GP Qatar se suspendió

GP Tailandia aplazado al 4 octubre



Rallies

Rally Costa Brava: suspendido



El tenis se vio obligado a tomar medidas:

Masters 1.000 de Indian Wells, cancelado



Otras competencias con afectación son:



En el 'Deporte Ráfaga', la NBA fijó para este miércoles una reunión con los propietarios de las franquicias para discutir la medidas contra el coronavirus. Una de las principales propuestas es que los partidos se jueguen a puerta cerrada, además de que estará prohibido que entren a los vestidores y solamente tendrán acceso a la arena el persona indispensable. LeBron James mencionó que no jugará sin gente.



Atletismo



Varias sedes de maratones importantes como Roma, Seúl y Tokio (29 de marzo, 22 de marzo y 1 de marzo, respectivamente) vieron alteraciones gracias al Covid-19.



En Tokio, aunque sí se corrió, solo permitieron que atletas de élite participaran; en Seúl se recorrió la fecha al 22 de marzo aunque luego autoridades sanitarias de Corea del Sur decidieron posponer el evento.



Preolímpicos



Los Juegos Olímpicos se celebrarán en Tokio, Japón, por lo cual varias fases clasificatorias se disputan en el país del sol naciente. Disciplinas como el beisbol, futbol femenino, boxeo, waterpolo, remo, entre otras, sufrieron de una reprogramación o cambio de sede por el brote viral.



