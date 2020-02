Eventos deportivos que han sido cancelados por el coronavirus

Desde que en China se advirtió de la presencia del COVID-19, el virus mortal que tiene en vilo al mundo, varios son los eventos deportivos, que han sufrido con la presencia del mal.

La amenaza de expansión ha obligado a varias federaciones internacionales a cancelar y postergar varios certámenes, que enumeramos a continuación.



- El mundial de atletismo bajo techo, que tenía como fecha de realización del 13 al 15 de marzo en China se aplazó para el 2021.



- Partidos de la Champions asiática se suspendieron ante la información de la propagación del virus en esos países.



- En Italia se postergaron cuatro partidos de la serie A, pues el virus hizo presencia en el norte. Hellas Verona vs Cagliari, Torino vs Parma, Atalanta vs Sassuolo y el Inter vs Sampdoria no se disputaron.



- En enero, la Federación Internacional de Baloncesto decidió trasladar a Belgrado el torneo preolímpico de los seleccionados femeninos de China, Corea, España y Gran Bretaña.



- Y el ciclismo no se escapó. Organizadores de la Vuelta a Hainan decidieron anular la edición del 2020.



- La LPGA suspendió tres eventos: el torneo de Pataya (Indonesia), el de Singapur y el de Hainan. Además, la ciudad de Lagoi, Indonesia, será la sede de la clasificación para el Open de China, que se iba a realizar en Haikou.



- La etapa en China de las World Series de Saltos ornamentales fue cancelada. En principio Pekín era la sede del certamen en marzo.



- La Fórmula 1 no se puso a pensar mucho y canceló la realización del Gran Premio de Shanghái, previsto del 17 al 19 de abril. También se anuló el Gran Premio de Shanha de Fórmula E de marzo.



- La Federación Internacional de Lucha está en busca de una nueva sede para el torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



- La ciudad de Wuham era la sede del preolímpico de boxeo, pero ahora se realizará en Amán (Jordania).



