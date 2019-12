Las razones del título del Valle en los Juegos Nacionales

Un megaproyecto fue el que llevó al Valle del Cauca a recuperar el título de los Juegos Nacionales, luego de 23 años de ayuno. La delegación obtuvo la victoria por una diferencia de 17 oros con Antioquia y superó por 60 metales dorados a Bogotá.

La idea de recuperar el camino llevó a una preparación a inversión grande. Dilian Francisca Toro, la Gobernadora del departamento, y Clara Luz Roldán, quien fuera directora de Coldeportes, idearon la manera de que el Valle regresara a lo más alto del podio.



Antes el presupuesto para el deporte era de $13 mil millones al año, pero con este objetivo se invirtieron $37 mil millones.



“Fue un proceso que comenzó hace cuatro años y que dio sus frutos. Lo importante fue la vinculación de la Gobernación, que entendió lo valioso que para invertir en el deporte. Con el lema de Valle oro puro comenzamos a trabajar”, le dijo a EL TIEMPO, Carlos López, gerente de Indervalle.

Nos garantizaron entrenamiento, fogueo, un sueldo bueno mensual y hasta estudios, mejor dicho, una vida deportiva de alta calidad

Una de las labores importantes fue la repatriación de deportistas que por falta de apoyo y una mejor propuesta en otras delegaciones abandonaron el Valle. 36 fueron los atletas que regresaron y entre ellos se destacaron Juan Fernando Ocampo, que se fue para Bogotá y al volver logró en estos Juegos Nacionales ser la figura de las actividades subacuáticas con un botín de seis oros y una plata.



“Estábamos esperando ese apoyo. Nos garantizaron entrenamiento, fogueo, un sueldo bueno mensual y hasta estudios, mejor dicho, una vida deportiva de alta calidad”, señaló Ocampo.



“Estaba en Boyacá y me fue bien., pero volví al valle porque acá estaba mi familia. Además, el proyecto era bueno y nos garantizaron mucho apoyo y todo se nos dio”, declaró la patinadora Johana Viveros, que obtuvo cinco oros.



El tema de los técnicos e especial. La planta de 94 pasó a 248 y se mejoraron los salarios. Había solo cuatro fisioterapeutas y hoy hay 21, la planta de metodólogos estaba en siete personas y hay 19. La parte psicológica aumentó, solo eran dos profesionales y se contrataron 12 más.



Clave en este proceso fue la apertura de la Villa en Cali. Allí viven 60 atletas, cuenta con apoyo alimenticio, nutricional y de hospedaje.



Se aumentó el apoyo para los semilleros en los 42 municipios del departamento, en los que el proceso de desarrollo, descubrimiento y seguimiento de deportistas se llevó a cabo bajo una estricta planificación.



La infraestructura en los municipios también fue un punto clave. Se mejoraron las instalaciones deportivas en municipios como Buenaventura, Palmira, Jamundí y Cali, entre otros.



La estabilidad en Indervalle también contribuyó con el ético, pues López y Roldán siempre tuvieron una misma dirección, mientras que en los años pasados el instituto tuvo hasta cuatro gerentes en un mismo período, lo que generó inestabilidad.



Valle llegó a Cartagena con el objetivo de ganar los Juegos y lo consiguió con una delegación de 1.050 personas, de las 762 fueron atletas, y un presupuesto de $25 mil millones.



En primera instancia el premio por medalla de oro ganada fue de $13 millones, pero el gobierno departamento mejoró la oferta,

Nosotros, desde hace un año, ya teníamos contratados los hoteles que íbamos a utilizar

Si el título se daba en equipos y en relevos cada integrante se llevaría $5 millones y el oro en deportes de conjunto otorgó $3 millones a cada atleta.



“El título no se dio de la noche a la mañana. Nosotros, desde hace un año, ya teníamos contratados los hoteles que íbamos a utilizar. El agua la llevamos desde Cali, todo porque sabíamos que podíamos ganar los Juegos”, aseguró López.



“Después de 23 años se ganaron los Juegos y esto se dio gracias al apoyo para el deporte de la Gobernación. El programa Valle oro puro se abrió en el 2016 y eso fue clave. Antes las condiciones de nosotros los deportistas eran muy malas. Hoy, hay apoyo por todo y hasta educativo. Los incentivos son grandes y nos sentimos más apoyados, más motivados y guiados por los entrenadores que son de gran capacidad”, dijo Jonathan Rivas, que se reportó en la tabla con tres oros en las pesas.

Recibimiento el Cali. Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO



Roldán, la gobernadora electa, ha garantizado que el programa seguirá y mejorará, todo con el objetivo no solo de que en los Juegos del eje cafetero del 2023 se reedite lo hecho en Cartagena, sino que los deportistas del Valle conformen en un buen número las delegaciones de Colombia en certámenes internacionales.



Antioquia desnudó varios problemas que aquejan al deporte de esa región en el último tiempo. No se les renovó el contrato a varios técnicos y en otros casos se alargó el proceso de la contratación, lo que causó zozobra en la gente y por eso la falta de compromiso.



Los atletas también se perjudicaron, pues no contaron con el apoyo de sus técnicos al ciento por ciento y 26 de ellos se fueron parta otras delegaciones. La Villa tuvo varios cambios estructurales que no sirvieron para bien. En poco tiempo Indeportes tuvo cuatro gerentes: Hernán Elejalde, Nicolás Arenas, Mauricio García y Lisana Sánchez.



Bogotá no cumplió. Llegó con el rótulo de favorita y en el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (Idrd) se vendió la idea de ganar los Juegos, pero se fracasó.



La diferencia de 60 oros con el campeón, Valle, y de 43 títulos con el segundo, Antioquia, deja a las claras que el trabajo no ha sido bueno y que hay que comenzar de cero para volver a reestructurar el deporte de alto rendimiento.



Medallería final

Pos. Equipo O P B

1. Valle 165 138 121

2. Antioquia 148 136 138

3. Bogotá 105 103 107

4. Bolívar 57 43 47

5. Boyacá 36 49 36

6. Risaralda 24 28 33

7. Cundinamarca 20 21 37

8. Santander 13 18 33

9. Atlántico 11 12 21

10. Federación Militar 9 9 23

11. Tolima 7 9 37

12. Meta 4 10 19

13. Casanare 4 3 5

14. Caldas 3 5 15

15. Huila 3 5 12

16. Magdalena 3 0 1

17. Cauca 2 8 16

18. Quindío 2 6 16

19. Nariño 2 2 7

20. Norte de Santander 1 6 14

21. Cesar 1 5 6

22. Córdoba 1 1 5

23. La Guajira 1 0 1

24. Siucre 0 2 0

25. San Andrés 0 1 3

26. Caquetá 0 1 0

27. Arauca 0 0 4

28. Chocó 0 0 2



Lisandro Rengifo

Redacción de deportes

@lisandroabel