Programación de TV deportiva para el jueves 8 de noviembre

FOX SPORTS 2

11 a.m.: Liga de Europa, Fernebahce vs. Anderlecht. 1 p.m.: Krasnodar vs. Standard Lieja. 3 p.m.: Bordeaux vs. Zewit.

FOX SPORTS

1 p.m.: Liga de Europa, Rapid de Viena vs. Villarreal. 3 p.m.: Betis vs. Milán

7:45 p.m.: Copa Suramericana, Santa Fe vs. Junior.



FOX SPORTS 3

1 p.m. Liga de Europa, Spartak Moscú vs. Rangers. 3 p.m.: Rosenborg vs. Salzburg.

8 p.m.: NFL, Pittsburgh Steelers - Carolina Panthers.



ESPN

12:30 p.m.: Liga de Europa, Lazo vs. Olympique

3 p.m.: Arsenal vs. Sporting CP



ESPN2

8 a.m.: Jornada del Mundial de Pesas

12:30 p.m.: Liga de Europa, Akhisar vs. Sevilla.



ESPN 3

4:30 p.m.: Primera jornada del Mayakoba Golf Classic.



DIRECTV

612

10:30 p.m.: NBA: Milwaukee vs. Golden State



Deportes