¡Para llorar! La carta que escribió la esposa de Kobe Bryant a su hija

Cerca del primer año de la muerte del exjugador de baloncesto Kobe Bryant, Natalia, una de sus hijas, cumplió 18 años y su mamá, Vanessa, le escribió una conmovedora carta en la que destaca su valor frente a las circunstancias adversas.

"Querida Natalia, ¡Feliz cumpleaños! Mamá y papá están muy orgullosos de la jovencita en la que te has convertido. Has demostrado tanta fuerza y entereza durante el año más difícil de nuestras vidas...", escribió la compañera de Bryant.



Y agregó: "Gracias por intervenir para ayudarme con sus hermanitas. Eres una hermana mayor increíble y un hermoso modelo a seguir para tanta gente. Gracias por ser amable, educada y cortés en todo lo que haces. No tienes idea de lo felices y orgullosos que están mamá y papá de que seas nuestra hija".



El próximo 26 de enero se cumplirá un año de la muerte de la figura de la NBA y ocho personas más, entre ellas su hija , Gigi, en un accidente de helicóptero cerca de Los Ángeles.



"Te amamos siempre y para siempre. ¡Feliz cumpleaños número 18 a nuestra primogénita, Natalia, nuestra princesa!", fue el relato de Vanessa.



El mensaje está acompañado por varias fotografías en las que se recordaba a Kobe y a la infancia de sus hijas.





