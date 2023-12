Escándalo: manager y socio de Lebron James admite apuestas ilegales en la NBA

Maverick Carter, mánager de LeBron James además de socio y amigo cercano de la estrella de Los Angeles Lakers desde que eran jóvenes, reconoció que hizo apuestas en partidos de la NBA a través de un corredor de apuestas ilegal, informó este jueves el diario The Washington Post.

El mánager de LeBron reconoció estos hechos durante una investigación federal en 2021 en torno al corredor de apuestas ilegal Wayne Nix.



Carter admitió que hizo unas veinte apuestas en partidos de fútbol americano y baloncesto a lo largo de un año por importes de entre 5.000 y 10.000 dólares. El mánager dijo que no recuerda haber apostado a ningún partido de los Lakers.



La NBA prohíbe hacer apuestas a los jugadores y a ejecutivos de equipos y de la liga mientras que el Sindicato de Jugadores extiende esa prohibición a los agentes. Ninguno de los dos organismos tiene reglas en este sentido sobre mánagers.



Tras su partido ante los Oklahoma City Thunder de este jueves (derrota de los Lakers por 133-110), LeBron aseguró que no sabía hasta ahora que Carter había colaborado con las autoridades en esa investigación.



"Maverick toma sus propias decisiones y a fin de cuentas apostar es legal. Quiero decir, puedes ir a tu teléfono ahora mismo y hacer lo que quieras. Y él no tiene afiliación con la NBA o la NFL, así que puede hacer lo que quiera", sostuvo en declaraciones a los medios.



EFE

Más noticias de deportes