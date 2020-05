Infidelidad, pistola a la cabeza y detención: escándalo en la NFL

El defensivo de los Ravens de Baltimore Earl Thomas fue supuestamente apuntado a la cabeza con un arma por su esposa Nina, en un incidente ocurrido en abril cuyos detalles se publicaron en el portal de internet TMZ.

Thomas, como respuesta, divulgó un vídeo en su página de Instagram en el que dice que: "en lugar de hablar de nosotros, manténgannos en todas sus oraciones".



Thomas, que cumple 31 años este jueves, dice en su vídeo que había sido alertado sobre el hecho de que TMZ iba a publicar un informe.



"Creo que estaré en TMZ por la mañana, de alguna manera obtuvieron un informe policial con detalles ... Obviamente, no es así como quería que comenzara mi desayuno de cumpleaños, pero es lo que es", comentó.



La información indica que "la estrella de la NFL Earl Thomas tiene suerte de estar vivo después de que los policías dicen que su esposa sostuvo un arma de fuego cargada a menos de medio metro de su cabeza... después de que supuestamente lo sorprendió engañándola con otra mujer".



Según las informaciones, al parecer el jugador de la NFL, considerado uno de los mejores free safety de toda la liga y entre los mejores 100 deportistas pagos del mundo, abandonó su casa por una discusión con su pareja, quien, horas más tardes, decidió salir a buscarlo al sospechar que se encontraba con otra mujer. Lo pudo ubicar a partir de la red social Snapchat, que cuenta con un sistema de geolocalización.



La mujer sorprendió al deportista y a su hermano Seth "desnudos en la cama con otras mujeres", lo que provocó que le apuntara a la cabeza.



TMZ dice que tiene documentos judiciales del presunto incidente, que asegura que tuvo lugar en Austin (Texas), a las 3:41 a.m. del pasado 13 de abril. Thomas no fue arrestado. Sin embargo, su esposa, Nina, fue fichada por asalto en una residencia con la intención de cometer un delito, agravado con un arma mortal. Fue puesta en libertad bajo fianza. Thomas dijo en su vídeo: "Cosas como esta pasan. Tratamos de vivir las mejores vidas que podamos. A veces no sale según lo planeado".



EFE Y DEPORTES