El escándalo de acoso sexual en la natación que estremece a Alemania

La Federación Alemana de Natación (DSV) suspendió de forma indefinida al entrenador Stefan Lurz después de que varias de las deportistas que estuvieron bajo sus órdenes lo denunciaron por acoso sexual.

La revista "Der Spiegel", que sacó a la luz el caso, vuelve sobre el tema en su edición de este fin de semana y recoge testimonios de cinco nadadoras.



Una de las deportistas asegura que el entrenador le cogió los senos y la entrepierna y la instó a que lo tocara mientras él se masturbaba. Otra víctima afirmó que recibió fotos que mostraban un pene y fotos de desnudos.



Lurz, además, le habría tomado fotos a sus alumnas en traje de baño y les habría pedido que hicieran poses eróticas.



Las denuncias son de total gravedad, pues la revista asegura además que tiene mensajes de tinte erótico enviados por Lurz a nadadoras menores de edad.

El sindicado acosador reaccionó a las nuevas denuncias, ya que no es la primera vez que lo acusan. Declaró que "no son más fundamentadas ni se hacen verdaderas pese a que se repitan constantemente. No daré información sobre mis contactos privados".



"Der Spiegel" asegura haber tenido acceso a un correo electrónico en el que una nadadora reporta a la DSV acosos sexuales por parte de Lurz y expone otros cuatro casos, mencionando los nombres de las nadadoras afectadas.

Mensajes acosadores

Un testimonio que recoge la revista es el de una de las atletas que dice que, cuando ella tenía 15 años, "el entrenador la obligó a besarlo por primera vez".



También le contó al medio alemán que constantemente recibía mensajes acosadores por parte del hombre. Le escribía cosas como: ""Hoy, antes de entrenar, estabas taaaan sexy" o "ponme caliente rápidamente. Luego dormimos. Terminaré en 5 minutos".



La publicación cita que la mujer hoy tiene 18 años y Lurz seguía siendo su entrenador. Esto, claro está, antes de que lo suspendieran.

ELTIEMPO.COM con EFE