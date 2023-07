Se viene rumoreado con una posible pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Errol Spence Jr. Y el campeón unificado de peso welter dijo que el duelo suena bien, aunque admitió que por ahora solo son especulaciones.

¿Pelea con Canelo?

'Canelo' Álvarez Foto: EFE

Spence tiene por ahora la mente en su pelea contra Terence Crawford, que será el 29 de julio por el título indiscutible de peso welter.



Sin embargo, en una entrevista con Fight Hype, Spence Jr. dijo que le agrada la idea de enfrentar al mexicano.



“(Una pelea contra Álvarez) suena bien, pero quiero decir, (Álvarez tiene) un contrato de tres peleas (con PBC). Entonces, no sé quién podría estar en ese trato. Podría ser (David) Benavídez, luego Jermall (Charlo) y quien sea. Él y Al (Haymon) y quienquiera que haya hecho el trato, probablemente ya hayan elegido los nombres. Ya está prescrito. No tengo ni idea. Entiendo la especulación de la gente, pero al final del día, no es más que especulación”, dijo.



"Podría saltar las categorías de peso, es algo en lo que pensaría, pero estoy enfocado en la tarea que tengo contra Crawford, y también quiero obtener un cinturón en las 154 libras. Podría ocurrir; No veo por qué no. Pero no me preocupa si sucede. Si no es así, no perseguiré a nadie ni intentaré que esa pelea suceda”, aclaró.



El año pasado el mexicano recibió una pelea de Spence en un peso pactado en 165 libras, y una bolsa de $50 millones como parte de un paquete de dos peleas que primero comenzaría contra Jermall Charlo por $45 millones, pero Canelo se inclinó por enfrentarse y perder ante Dmitry Bivol, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo.



