¿Quién sería el nuevo mindeporte ante la posible salida de Lucena?

El Ministerio del Deporte podría tener un cambio en su mando. Se habla de la inminente salida de Ernesto Lucena.

EL TIEMPO conoció que ese movimiento en el gabinete del presidente Iván Duque se podría dar en los próximos días y ya suenen nombres para su reemplazo.



Lucena fue nombrado como director de Coldeportes en el 2018 y durante su gestión el nombre de la entidad cambió a Ministerio del Deporte, un trabajo que realizaron sus predecesores.



Se conoció que uno de los fuertes candidatos sería Guillermo Herrera, quien fue viceministro de Vivienda en el gobierno de Juan Manuel Santos.



Herrera recibió su título profesional de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Cuenta con especialización en Derecho Urbano de la Universidad Externado de Colombia; en Administración Pública y Gobierno Urbano en el Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS), Holanda, y en Reajuste de Terrenos como becario de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (Jica).



Es caldense, nació el 2 de agosto de 1969 en Anserma y entre 1998 y 2002 fue

consultor del Ministerio de Desarrollo Económico de Colombia para el diseño e implementación de instrumentos de planificación y gestión humana.



De igual manera, el posible nuevo Mindeporte fue consultor en el 2003 de la Dirección de Desarrollo Territorial y del Viceministerio de Vivienda del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, donde coordinó el proceso de reglamentación de la Ley 388 de 1997, conocida como la de desarrollo territorial.



En 2009 fue nombrado Director de Desarrollo Territorial del Ministerio de Ambiente y en 2011 fue designado Director de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda.



