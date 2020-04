Ministerio dice que sería una catástrofe si no hay deporte en 2020

Ernesto Lucena fue claro. El ministro del Deporte de Colombia habló de la situación del país, de las nuevas medidas que se han tomado, tras la parálisis del sector, de la actividad y dio algunas soluciones a la problemática por la cuarentena debido a la propagación del nuevo coronavirus.

Lucena señaló que ve difícil que haya deporte al aire libre en lo que resta del año y advirtió que una de las propuestas que se analiza es que algunos torneos se realicen sin público y por televisión.



Dentro del plan de contingencia debido a la pandemia está no dejar morir a las federaciones ni las ligas. Garantizó el apoyo para los deportistas y habló de los programas que se han implementado para ayudar a las familias de atletas, técnicos y demás, que en estos momentos no cuentan con un apoyo.



Insistió que analizarán las propuestas de los dirigentes del fútbol colombiano, pero insistió en que las prioridades son otras. EL TIEMPO habló con él.



¿Qué visión tiene del momento actual?



El deporte vive una crisis que se profundiza. Todo está suspendido y eso afecta a las federaciones deportivas. Por eso parte de los recursos que ellos iban a destinar para realización eventos los destinarán a pagar sus gastos administrativos, los empleados, para que no desaparezcan. Es como un salvavidas.



¿Cuál es la situación de los deportistas?



Siguen con todos sus incentivos, el cuerpo de trabajo, ellos siguen en eso. Trabajar en casa no es lo mismo, pero seguimos enfocados hacia Tokio 2021. En cuanto a la gente, queremos que se mantenga la actividad física. Han aumentado las consultas por depresión, insomnio, angustia, tristeza y el Ministerio acá juega un papel importante para combatir eso.

Los Juegos estaban previstos para realizarse del 24 de julio al 9 de agosto de este año. Foto: ELTIEMPO

¿Qué más ayudas tendrán las Federaciones?



Cada una tiene en su presupuesto anual que se habían definido. En principio, esos recursos no los podían utilizar para su mantenimiento y lo que hicimos fue que avalar para que lo hicieran, para los temas administrativos. Por ahora, les hemos dado la autorización de utilizar el 10 por ciento para esos recursos, pero lo podemos aumentar si la crisis se agudiza. Si el sistema comienza a funcionar con normalidad, algo que veo difícil, pues tendrían los recursos para reiniciar.



¿Qué pasó con el dinero destinado para los Olímpicos?

​

Es un convenio que se le asigna al Comité Olímpico Colombiano y al Paralímpico y se da por fases. No se ha entregado en su totalidad. Esos recursos de logística para viajes, atletas, se concentrará, por ahora, en el entrenamiento de los deportistas. Si esto sigue así, hay que entrenar en la casa y hay que mejorarles sus condiciones en cuando a máquinas y mejora de los cuerpos técnicos, es una conversación que tenemos pendiente para poder ajustar esos recursos a otras inversiones para que vayan a sus cuerpos técnicos y médicos.



¿Teme un recorte del presupuesto para el 2021?



Lo principal es proteger a los atletas, al sistema federativo, al Comité Olímpico y al Paralímpico para cumplir el proceso de Tokio. Hay que cumplirles a las regiones del país, esa es la prioridad. Si hay un recorte lo haría en el tema de la infraestructura. En estos momentos los recursos del deporte se destinan a generar empleo a las regiones, a formadores de escuelas, a los árbitros, a los recreadores, ese es mi insomnio, cómo general empleo.

Ahora es tiempo de ponerse la camiseta del cuidado y la prevención. #QuédateEnCasa. pic.twitter.com/h1BAZ7UvSx — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) April 18, 2020

¿De qué servido esta problemática?



Ha quedado al descubierto la gran crisis nacional del deporte. Venía proyectando y trabajando en una reforma a la ley 181 del deporte. Veo que nadie se espetaba un problema de esta magnitud y veo que la política pública del deporte en el país será difícil ejecutarla si el Ministerio no hace presencia en las regiones. Hay departamentos con los que se trabaja muy bien, pero hay otros con los que uno ve una relación transaccional, que esperan el giro de recursos del Ministerio cada año, pero no hay una coherencia en la política pública del deporte. Llegó el momento para una gran reflexión. Una presencia más activa del Ministerio en regiones.



¿Qué puntos específicamente?



El reconocimiento deportivo de las ligas lo deben dar los departamentos, no el Ministerio. Si alguien le hace seguimiento a las ligas son los institutos departamentales. Necesitamos unas cinco o seis regionales en el país: sur, llanos, andina, pacífica y norte. Con eso podremos trabajar todo un proceso con los institutos departamentales para estructurar una política clara. Cada una se encarga de codirigir las políticas en su región, hacerle un seguimiento a que eso se cumpla. Hay que mejorar los perfiles de la dirigencia a futuro.

El deporte tiene que dejar ser un fortín político donde se les entrega a unos partidos por unas cuotas y las personas que se ponen no son las que son FACEBOOK

TWITTER

Hay que tener conocimiento del deporte integral, no solo de alto rendimiento, impacto dela actividad física de las personas y debe haber gente con conocimientos. El deporte tiene que dejar ser un fortín político donde se les entrega a unos partidos por unas cuotas y las personas que se ponen no son las que son. Quisiera ver los Juegos Nacionales más competitivos y que se salgan de los que siempre ganan. No saldremos de ahí si no hay personas que sepan dirigir a los departamentos.



No hay estudio, ¿qué pasa con los Juegos Supérate?



Dependemos del calendario escolar. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha dicho que no cree que este año haya calendario escolar, si eso es así, y es el todo el país, pues los supérate no se podrán hacer, esa es la cantera de nuestras estrellas. Nos tocaría mirar qué hacer en el segundo semestre y dejar todo para el 2021. Dependemos del calendario escolar.



¿Y la Liga Universitaria?



Antes de que esto sucediera íbamos a lanzar el tema de becas por impuestos. Ya está reglamentado y lanzar la Liga Universitaria. Ya con Ascún íbamos a firmar el convenio en presencia del presidente Iván Duque, pero eso queda todo sujeto al calendario escolar y universitario.



La frase de Jorge Vélez, presidente de la Dimayor de “les mando la factura’ y después La petición de apoyo al Gobierno, ¿cómo cayó?



Son declaraciones que no se compadecen con la realidad con un deporte que tiene que ser colaborativo. Entiendo que hay intereses como una empresa privada, pero una respuesta así al Gobierno, al Presidente y al Ministro no fue acertada, no fue bien pensada. Mire las vueltas que da la vida. El Gobierno es el que puede salvar al fútbol colombiano. Hemos trabajado de la mano con la Dimayor y la Federación. Hoy, hemos dicho que el fútbol no es la prioridad.



En Argentina ya dicen que está demorada la reanudación de la liga. Vamos a seguir orientándonos por los patrones médicos, vamos a ser cuidadosos, predomina la salud. Tenemos que trabajar con Dimayor para salvar al fútbol, pero antes todo está la salud y esto está en manos de los científicos, y no nos vamos a afanar para tomar alguna decisión.

Imagínese arrancar el torneo y se contaminan uno o dos jugadores, ¿qué hacemos?, al otro día nos toca suspender el torneo FACEBOOK

TWITTER

¿Conoce algo del protocolo que va a presentar la Dimayor?



No. He oído algo. Quieren plantear jugar en dos ciudades, por grupos, pero no quiero apresurarme a dar una declaración. Esperemos que lo entreguen y lo veremos con calma. No tenemos afán de protagonismo, el fútbol es el deporte que nos fascina, pero eso como lo han dicho las autoridades del fútbol mundial pasa a un segundo plano. Imagínese arrancar el torneo y se contaminan uno o dos jugadores, ¿qué hacemos?, al otro día nos toca suspender el torneo.



¿Qué hacer con los deportistas que no tienen un apoyo?

​

El Ministerio sacó la resolución 489, Todos por Colombia. Buscamos la generación de empleo con los institutos departamentales y municipales, para la gente presente su hoja de vida y puedan emplearse. Buscamos que ellas pongan sus conocimientos en las plataformas virtuales, por radio y por la televisión, por Señal Colombia en el programa ‘Entrenando juntos’. Hay que arles esos espacios, pagándoles y ellos aportan su conocimiento.

#AceptoElRETO| La solidaridad va más allá de las fronteras y las distancias🤺🏌🏼🤽🏼‍♀️⛹🏽🤼‍♂️🏊🏻‍♀️, y hoy más que nunca es momento de ayudar. ¡Apadrina a una familia del deporte! Aquí te contamos cómo puedes hacerlo@LucenErnesto @infopresidencia @ACORDCOLOMBIA1 pic.twitter.com/XbeMmX8ORy — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) April 18, 2020

Hay un programa con el Banco Agrario para que accedan a créditos bajos todas las personas que tengan escuelas deportivas. Con el fin de apoyar a deportistas y a sus familias nos uniríamos con el Departamento de Prosperidad Social en el programa ‘Familias del deporte en acción’ con el que se generarán recursos del Ministerio para ellos.



¿Habrá deporte en el 2020?



Es una decisión que se va ajustando al día a día y a la evolución del virus. Al menos en temas públicos eso será imposible, no creo que se haga este año. Se podría activar con televisión cerrada ciertos tipos de eventos. Estamos tratando con cada Federación. Nos toca ser muy creativos, plantear un calendario a cielo abierto, pero a puertas cerradas, sin público, para que, por lo menos, a través de la televisión, las redes, con la TV pública, ver de qué manera por lo menos se pueda reactivar la competencia después de agosto, pero es muy prematuro decirlo. Si seguimos en esta tendencia es difícil decirlo.

La contingencia es que no mueran las federaciones ni las ligas. Hacer un gran énfasis en los juegos virtuales, con realidad aumentada FACEBOOK

TWITTER

¿Han preparado alguna contingencia si no hay más deporte en el año?



La contingencia es que no mueran las federaciones ni las ligas. Hacer un gran énfasis en los juegos virtuales, con realidad aumentada, comenzar a gestionar a esos programadores de Colombia, que tengamos nuestros propios juegos, con nuestros ídolos deportivos y que tuvieran dos facetas: los que juegan, pero que cada una tuviera una causa y obligara a las personas a hacer deporte. Motivar a que se tengan los Juegos digitales. Es innovador, pero nos toca hacer eso en estas épocas.



¿Que no haya deporte este año sería una catástrofe?



Para mí sí, para mí sí. Ese es el común denominador en el mundo. Expertos en Estados Unidos hablaban de que jugarán el hockey en una ciudad, el béisbol en Florida. Y eso se podría analizar, se cogen las regiones que no han sido tan impactadas por el virus y se facultarían algunos deportes allí. En el país, pues deportes profesionales está el fútbol y el ciclismo, y ahí vuelvo al primer tema, es parte de la crisis del deporte en Colombia.



¿El control al dopaje sigue?



Con el tema de los laboratorios cerrados no hay control, no se pueden hacer, la pandemia se llevó todo. Seguimos en el tema de la acreditación del laboratorio, pasamos tres fases y solo nos queda una. Teníamos toda la ilusión que a mediados del año nos dieran la recertificación, pero eso se va a correr. Nos preocupa que se presenten casos al dopaje en el futuro.

Lisandro Rengifo

​Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel