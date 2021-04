Desde Equidad Mujer piden dar con responsable de acoso a deportista

La denuncia de la patinadora colombiana que reveló a través de su cuenta de Instagram ser víctima de acoso y amenazas por parte de un hombre que la contactó por medio de esta red social, tuvo eco mediático y escaló a las más altas esferas para dar con el responsable de estos mensajes.

En Twitter, Gheidy Gallo Santos, Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer,

le solicitó a las autoridades dar respuesta inmediata a esta denuncia.



"Respetados @FiscaliaCol @PoliciaColombia @CaiVirtual, de la manera más atenta les solicito dar respuesta inmediata y efectiva a este caso. Las autoridades deben atender de manera oportuna y contundente a toda denuncia de acoso. #NoEstamosSolas".



Desde la cuenta @EquidadMujer, se indicó que por instrucciones de la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, se solicitan respuestas contundentes a este caso.



"Autoridades deben atender de manera oportuna y contundente toda denuncia de acoso. Autor de los mensajes en contra de patinadora debe ser identificado y llevado ante la justicia para responder por sus actuaciones. En Colombia las mujeres".

La situación la evidenció cuando la deportista compartió los pantallazos de una conversación en los que el acosador la insulta y la amenaza.



"Como te seguí donde vivías a veces voy allá, pero no es fácil verte salir y me da pena porque a veces sales acompañada", se lee en uno de los mensajes.



Cuando ella lo rechazó, e hombre subió el tono de sus mensajes. “Perra, yo no he esperado para nada. ¿Qué cree?”, respondió.

DEPORTES