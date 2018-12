‘Mis compañeros me buscan para que los guíe’: LeBron James

Como la estrella que revolucionaría la NBA y la Conferencia del Oeste, el alero de 33 años LeBron James se enfundó la camiseta de Lakers de Los Ángeles para devolverle la grandeza a una franquicia ganadora de 16 títulos, pero que desde el 2010 no brinda con champaña un campeonato y de a poco se vino a menos en sus aspiraciones.

Sin embargo, el comienzo no fue el idóneo, y la frustración de algunos de sus seguidores se fue al piso. Pero fue cuando LeBron frotó su lámpara, sacó lo mejor de su juego y, lentamente, ha llevado a Lakers a repuntar en una NBA que, al parecer, será mucho más cerrada que la de los últimos años.

Hasta el viernes, cuando se enfrentaba a Mavericks de Dallas, Lakers acumulaba 12 triunfos contra nueve derrotas, que lo ubicaban en la séptima casilla de la Conferencia del Oeste. LeBron registraba números redondos: 27,6 puntos por partido, 7,9 rebotes y 6,7 asistencias por encuentro, cifras que comprueban la importancia de un jugador muy atlético que siempre quiere estar en campo y les muestra a sus jóvenes compañeros cuál es el camino que se debe seguir.



“Siempre he sido bastante eficiente con mi juego. No me gusta tomar decisiones inusuales o malas. Mis compañeros me buscan para que los guíe y salgamos por la victoria. Afortunadamente, eso lo he podido lograr todas las noches en los partidos y durante las prácticas de entrenamientos”, aseguró LeBron James en una conferencia de prensa en la que estuvo presente EL TIEMPO, gracias a la colaboración de la NBA y la periodista Natalia Victoria. El alero está bastante animado.

Su toque

LeBron James es un jugador muy atlético. Puede ser visto como el Cristiano Ronaldo de la NBA. Dejó la comodidad del Este, en una Conferencia con poca exigencia y en la cual, con Cavaliers, brilló con luz propia por el reto de estar entre los mejores y competir con ellos. Para eso, solo pone lo mejor de sí en cada entrenamiento y partido.



“Pongo tanto arte, tanta mente y tiempo en mi cuerpo que puedo lograr mis objetivos. Estar disponible para mis compañeros es lo importante para mí, para que continúe jugando a este nivel en el que estoy jugando. Simplemente estoy disponible para llevar a mi equipo adelante. A veces no sé cómo puedo hacer que las cosas salgan tan bien, realmente no lo sé. Solo salgo y pongo mi amor por el juego para triunfar. Mi capacidad para poner todas mis aptitudes en el trabajo en equipo y ver qué pasa después de eso es lo que me satisface. Sé que si me dedico al trabajo y soy el juego, todo lo demás se hará por sí mismo”, añadió James.



Y agregó: “Siempre he sido un chico para que el juego hable por sí mismo. Dejo a mi cuerpo trabajar por sí solo y que mi rendimiento esté equilibrado por el trabajo físico. Si alguna vez tengo alguna duda sobre mi nivel, estudio cómo resolver ese problema”.

El camino de Lakers no ha sido fácil. En su plantilla hay muchos jóvenes. Lonzo Ball (20 años), Brandon Ingram (21 años), Svi Mykhailiuk (21 años), Moritz Wagner (21 años) e Ivica Zubac (21 años) son los talentos que deberán aprender mucho de LeBron y sopesan la tesis de que Lakers no está preparado para pelear por el campeonato, pero LeBron no se conforma y quiere seguir luchando.



“Nos recuperamos del inicio de la temporada. Para nosotros, rebotar y jugar como lo venimos haciendo ha sido un buen paso en la dirección correcta con el fin de conseguir nuestros objetivos”, añadió.

Creen en él

Luke Walton, entrenador de Lakers y quien también participó en esta conferencia de prensa, no deja de alabar el crecimiento que ha tenido su quinteto de la mano de LeBron. Sabe que un jugador de sus quilates hacer ver cualquier tipo de estrategia muy fácil de desarrollar y que, a la hora de mover la pelota de un lado al otro para desgastar a sus rivales y lanzar al aro, él es un favorecido.



“Está en modo ataque y haciendo unos tiros perfectos. Cuando los jugadores son tan buenos como LeBron y tienen noches brillantes como las que él tiene, hacen que se vea fácil todo desde el campo. No es fácil, pero lo hacen parecer fácil porque son jugadores tan buenos que todo lo pueden lograr. Siento que está haciendo un buen trabajo al disparar al aro y mover la pelota de un lado a otro. Parece cumplir una doble funcionalidad para el equipo. Él hace un gran trabajo ayudando en la ofensiva y la defensiva”, comentó Walton.



Adicionalmente, el entrenador del equipo de Los Ángeles aseguró que la idea de su equipo es jugar rápido y aprovechar cada bola a muerte, y para eso, un jugador como LeBron, con 15 temporadas de experiencia en la NBA, le puede otorgar esos beneficios que le permitan crecer paulatinamente.



“Por la forma como ve el juego, sabe lo que está haciendo en la cancha sin tener que decirle cómo moverse o qué hacer. Cuando hay bola muerta, solo lo miro, y si conseguimos la pelota y estamos en transición, queremos jugar muy rápido. Entonces le doy a él la libertad de entrar en cualquier territorio, siempre y cuando estemos moviendo la bola”, dijo.



LeBron aún no desarrolla el nivel al que tiene acostumbrados a todos sus seguidores. Le falta acoplarse a un sistema de juego, una estrategia y una conferencia mucho más competitiva. Sin embargo, aunque para él el cambio ha sido drástico, sigue evolucionando con la meta de ayudar a Lakers a tener una gran figuración.



“Creo que mi rutina es la que me ha permitido estar a este nivel. Han pasado muchos años de mi vida en la Conferencia Este, por lo que al ir al Oeste me cambió todo. Todo cambió para mí drásticamente. Vives en el lado este del país durante mucho tiempo, y creo que me ha llevado algo de tiempo ajustarme. Para mi juego, la mudanza, mi familia, todo ha sido difícil”, comentó LeBron.



Sin embargo, sus ambiciones no se detienen, y quiere seguir encontrando la forma ideal de juego para que él y su equipo puedan seguir encumbrándose y, por qué no, dar una sorpresa en una conferencia que cuenta con la supremacía de Warriors de Golden State, el patrón de la NBA en los años recientes.



“Averiguar las cosas para poder mejorar es algo muy importante para mí. He estado disparando extremadamente bien la pelota. Me gustaría seguir mejorando, y le dedico el tiempo suficiente para saber qué está pasando y descubrir algo en el juego”, concluyó.



LeBron James, el Rey, como es llamado, no tiene techo en su carrera deportiva, y en este nuevo periplo quiere seguir a la vanguardia y no bajar nunca los brazos. Sabe que aún faltan mucha temporada y trabajo para ver si se cumplen los logros, pero su pensamiento es el de un campeón, y hará todo lo posible por llegar de la mejor manera al cierre de campeonato.



