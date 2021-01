Entrevista: los grandes retos de ‘Gio’ Urshela para el 2021

Giovanny Urshela sigue recuperándose de la operación del codo derecho al que fue sometido a finales del 2020, espera regresar pronto a Estados Unidos para unirse a Yankees de Nueva York, la novena que espera mucho de él.

No ha sido fácil la recuperación, pero poco a poco Urshela se recupera de la cirugía, que consistió en remover una astilla del hueco del codo derecho.



El colombiano de 29 años estuvo cerca de ganar el Guante de Oro al mejor tercera base de las Grandes Ligas, pero al final la votación favoreció a Isiah Kiner-Falefa (Vigilantes), lo que indica que su temporada con la novena fue muy buena. EL TIEMPO habló con él.



¿Cómo va la recuperación de la operación?

Me siento bien. Poco a poco voy recuperándome. Ya llevo más de un mes de recuperación y ya comencé a lanzar.



¿Qué le dice haber perdido ese Guante de Oro?

Fue una excelente temporada, diferente a las demás. Eso del Guante de Oro, pues ellos son los que toman las decisiones. Yo trato de hacer lo mejor en el campo de juego y si venía el premio, pues bien, pero si no, hay que seguir trabajando.



¿Cuál fue el motivo para realizar esa buena temporada?

La disciplina, el trabajo que he hecho en estos últimos años ha sido fundamental. La verdad que he trabajado las cosas en las que podía fallar y he fortalecido lo bueno. Por eso se han visto los resultados en estos últimos años.



¿Y la meta en este 2021?

Mantenerme saludable. Ya después que venga lo que venga. Me estoy preparando psicológica y físicamente para afrontar la temporada y tener un buen rendimiento. Siempre trato que el año que arranca sea mejor que el anterior y eso no va a cambiar.



¿Cómo es su vida con Yankees?

Me ha gustado desde que llegué a los Yankees, tengo tremendos compañeros que me apoyaron desde que arribé a esta novena, que es una familia. Me siento super bien acá.



¿Cuándo regresa a Estados Unidos?

La idea es por estos días irme, no tengo fecha exacta, pero seguiré con la recuperación del codo allá.



¿Qué opinión le merece lo que han hecho otros compatriotas en Grandes Ligas?

Contento. Siempre trato de hablar con todos, hacemos un buen trabajo, poniendo el nombre del país en el mapa. Hemos hecho una buena labor.



¿Qué dice del apoyo del país?

Agradecerles a todos ese apoyo, eso me motiva a seguir.

Johana Palacios

Periodista de Citytv