Giovanny Urshela se luce con los Yankees de Nueva York

Tres días después de jugar su primer partido en las Grandes Ligas, el 12 de junio de 2015, con los Indios de Cleveland, Giovanny Urshela pegó su primer jonrón. Ese día tuvo otro hit. La gente del equipo se encargó de recuperar las dos bolas que conectó y se las dejó en su camerino. Las tiene bien guardadas, con la idea de mantenerlas para siempre en su poder.

Ahora, a los 28 años, Urshela hace parte de los Yankees, el equipo de béisbol más importante del mundo; el equivalente, en este deporte, al Real Madrid, el más ganador de la historia, con 27 series mundiales. Y quiere llegar a ganar una, como lo hicieron Édgar Rentería y Orlando Cabrera, los colombianos que seguía desde niño.



Pero el camino para llegar a este equipo no fue fácil. Tuvo que viajar a Venezuela y a República Dominicana para que lo vieran antes de firmar con Cleveland, el 29 de mayo de 2009. Pero también pasó por el béisbol caribeño, por equipos como las Águilas del Zulia, en Venezuela, en 2014, o los Tigres de Licey, en República Dominicana, hace menos de un año, cuando los Azulejos de Toronto lo acababan de traspasar a los Yankees.



Urshela fue convocado para los entrenamientos de primavera y el pasado 6 de abril fue ascendido al primer equipo. Fue un camino de sacrificios que aún no termina: vive solo, pero pendiente de su hijo, Thiago, de 5 años. Ese sacrificio ahora comienza a darle frutos.

¿Qué significa hacer parte de un equipo como los Yankees?

Para mí es una bendición estar acá, es un equipo de mucha tradición y mucha historia. Me siento contento, feliz, es un sueño cumplido para un equipo como los Yankees, me siento bien de estar acá.



¿Cómo llega a Yankees, después de hacer una carrera ya larga en Grandes Ligas?

El año pasado, a finales de la temporada, me cambiaron de Toronto para los Yankees. Me sentí contento de que me cambiaran para acá. El año pasado estuve en Triple A, en ligas menores de Yankees: me fue bien, me sentí contento y por eso me decidí a firmar de nuevo con ellos.



¿Qué tiene de diferente Yankees con respecto a las otras organizaciones en las que ha estado, qué hace diferentes a los Yankees?

Yo creo que es la tradición. Yankees es uno de los equipos que mas campeonatos ha ganado, el que tiene más fanáticos, más gente en la calle, eso es lo que lo hace diferente a las otras organizaciones, pero de resto, el trato, tener personas que siempre te quieren ayudar, es similar.



Los Yankees no ganan una Serie Mundial desde 2009. ¿Qué cree que les ha faltado?

Ellos han tenido unos buenos equipos. Este año tiene mucho ‘pitcheo’, que es lo que yo veía que no había antes, este año tiene bastante ‘pitcheo’ y pueden hacer el trabajo para ganar una serie mundial.



¿Cómo fue su llegada a las Grandes Ligas? ¿Quién lo firma, quién lo recomienda?

Yo firmé en el 2008. El scout Tito Quintero me firmó en la ciudad de Cartagena. Fue un proceso muy largo, tuve que viajar a varios países, para que me vieran los scouts de distintas organizaciones. Estuve primero en Venezuela, luego estuve en República Dominicana y finalmente en Dominicana fue donde se dieron las negociaciones para llegar a los Indios de Cleveland.

#PorSiTeLoPerdiste: ¡Urshela y otra vez Urshela! Gio produjo la carrera en la 14ta entrada que nos dio la victoria en Anaheim. #YankeesBéisbol pic.twitter.com/CrdP3TuZS3 — Yankees Beisbol (@Yankees_Beisbol) 23 de abril de 2019

El primer equipo fue Indios. Estuvo casi diez años. ¿Cómo fueron esos años en Cleveland?

Superagradecido con la gente de Cleveland. Me trataron muy bien, fueron diez años con ellos, me dieron la oportunidad de jugar en Grandes Ligas, de ganarme esa confianza, de ganar experiencia como pelotero. La verdad, me sentí muy cómodo jugando con ellos. De ahí pasé a Toronto; y ahora, a los Yankees.



Está mostrando un gran poder con el bate, pero ya desde que jugaba en Colombia se destacaba por eso.

Jugué en Comfenalco y también en la academia de Grand Slam. La verdad siempre me veían ese talento, el talento que Dios le da a cada uno. Por fortuna terminé de desarrollarlo, encontré un camino por el béisbol, después vi que iba a ser mi trabajo, mi carrera, mi proyecto de vida, trabajé duro para completar mi objetivo, que era llegar a Grandes Ligas.



¿Cuando usted estaba comenzando en el béisbol, a quién seguía o a quién quería parecerse?

Cuando estaba chiquito, en Colombia, siempre veía a los hermanos Cabrera, a Édgar Renteria, y también veía mucho a Álex Rodríguez, siempre me gustó la manera en la que él juega.



¿Qué imagen encontró de Cabrera y de Rentería cuando llegó a las Grandes Ligas?

Siempre los veía a ellos como unos ídolos. Por eso quería llegar a hacer lo mismo, sacar a mi familia adelante. No somos muchos los colombianos acá en las Grandes Ligas, por eso me enorgullece representar a mi país y a mi familia, que siempre me ha apoyado.



¿Se acuerda de su primer partido en las Grandes Ligas?

¡Sí, claro! Me acuerdo que salí jugando como tercera base contra los Marineros de Seattle. Eso fue el 9 de junio de 2015.



Ahora, en los Yankees, se abre la posibilidad de jugar por las lesiones de Miguel Andújar y de Troy Tulowitzki. ¿Qué le dicen cuando lo suben al primer equipo?

Me puse supercontento cuando me dijeron eso, que iba a subir al primer equipo de los Yankees. Al principio no lo creía, pero sabía que había hecho un buen trabajo. Me siento contento de hacer parte de este equipo tan grande como los Yankees, pero a la vez, uno no quiere que los jugadores se lesionen, pero los deportistas estamos expuestos a todo eso, gracias a Dios recibí la oportunidad de jugar y de ayudar a que el equipo gane.



¿Cómo fue ese primer partido con los Yankees?

El primer partido con los Yankees fue emocionante, una superbonita experiencia. Los jugadores que están aquí siempre fueron amables conmigo, siempre trataron de ayudarme, de darme consejos, de cómo se manejan las cosas en este equipo.

Esta semana ya conectó un cuadrangular y en el partido del viernes contra Gigantes de San Francisco fue el cuarto bate, que es algo bien importante.



¿Cómo ha sido el trabajo desde el punto de vista ofensivo para estar hoy con un promedio por encima de .300?

He trabajado mucho para ser un mejor bateador cada día, este año también trabajé para ser un jugador más consistente. Me enfoqué más en el bateo y gracias a Dios se están viendo los resultados. El trabajo específico es prepararme en cada ‘pitcheo’, tener mejor balance en las piernas, estar ciento por ciento concentrado en cada turno. Eso me ha ayudado bastante.

¡JOYITA⚾💪! El colombiano Gio Urshela lució con los Yankees de Nueva York con esta gran jugada a la defensiva. El cartagenero siempre siempre ha tenido gran talento en la antesala. #MLB pic.twitter.com/b995HjNGPn — Toque Sports (@ToqueSports) 20 de abril de 2019

Andújar y Tulowitzki están trabajando en ligas menores. ¿Cuál es la meta cuando ellos regresen, se les puede pelear por el puesto?

La verdad no tengo idea, solo hago mi trabajo. Eso no es decisión mía, es decisión de los managers. Yo no controlo eso. No estoy preocupado por eso, estoy preocupado por ayudar al equipo y por ganar.



El sábado, la página de las Grandes Ligas destacó una atrapada suya en el juego contra Gigantes, con el guante al revés y muy cerca de la baranda. ¿Cómo fue esa jugada?

​

Fue una jugada un poco incómoda. En el estadio de San Francisco hay mucha brisa, el sol está ahí, pero pude hacer la atrapada y salir de ese inning.



¿Cómo ha visto a los otros colombianos que están hoy en Grandes Ligas, qué tanto contacto tienen?

A veces cruzamos palabras y mensajes, nos tratamos de apoyar mucho, todos tratamos de poner el béisbol colombiano en alto.



¿Cuál es su meta en Grandes Ligas, hasta dónde quiere llegar?

Por ahora, mantenerme saludable para jugar muchos años mas en Grandes Ligas, es un orgullo siempre estar acá, con un equipo competitivo, y ojalá pudiera ganar una serie mundial, que es lo que todos anhelamos.





JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES de EL TIEMPO

En twitter: @josasc