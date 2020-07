Entrevista: Luis Urueta, el primer colombiano en dirigir en la MLB

La del domingo pasado fue una noche larga para Luis Felipe Urueta, que ese día se convirtió en el primer mánager colombiano en el béisbol de las Grandes Ligas, cuando, en el quinto episodio y perdiendo 1-0, asumió la orientación de los Diamondbacks de Arizona, en la primera victoria de la atípica temporada, 4-3, sobre los Padres, en el Petco Park de San Diego (EE. UU.), tras la expulsión del director técnico regular, Torey Lovullo.



“Hubo las llamadas iniciales a la familia”, declaró Pipe, como es conocido el barranquillero de 39 años, en entrevista exclusiva con el periodista de EL TIEMPO. Y después, por llamadas o respondiendo mensajes, durmió más tarde de lo que siempre acostumbra en días de partido. “Después llegaron las llamadas de Junior Novoa (dominicano y su ‘papá’ en el béisbol), mis compañeros en (República) Dominicana, los compañeros que trabajan conmigo, amigos en Colombia... Fue una noche larga, todas las noches son largas aquí, y uno trabaja preparándose para el próximo juego y para la próxima serie y siempre hasta las altas horas de la noche uno está trabajando para disfrutar cada victoria. Hay que sacar tiempo para prepararse al día siguiente”.



¿Qué significó el hecho de ser el primer colombiano en dirigir en MLB?

Sí, bueno, obviamente, mucha alegría y mucha satisfacción. Uno siempre espera ese momento. Sabía que este año en cualquier momento podía llegar, pero no lo imaginé tan rápido. Uno siempre trata de que el dirigente, pues se mantenga: uno, en salud y dos, que nunca sea expulsado de un juego. Pero bueno, estas cosas son parte del juego, y ocurrió temprano en el tercer juego de la temporada, cuando el equipo todavía no había ganado un partido y quizás, de pronto, la presión era aún mayor. Al igual que en el score, estábamos debajo en el marcador. Y se necesitaba hacer algo para ganar el juego... Así que nada: alegre y contento por el resultado y, en lo personal, satisfecho porque se me presenta esta oportunidad.

¿Pensó en algo especial en la expulsión de Lovullo?

No, en ese momento lo único que se me pasa por la cabeza es qué puedo hacer para de pronto buscar una reacción del grupo, de los jugadores, y tratar de despertar porque ofensivamente no estábamos produciendo lo que creemos que podemos. Afortunadamente, los muchachos recibieron el mensaje después de la expulsión del dirigente y, bueno, reaccionaron y pudimos anotar carreras que nos dieron la victoria.



¿Antes de comenzar el torneo creyó que iba a ser tan rápido dirigir este año?

Uno sabe que en cualquier momento puede tomar las riendas del equipo, como dije anteriormente, en una circunstancia de enfermedad o de expulsión. Pero no, ayer no lo esperaba. Era bien temprano el juego, bien temprana la temporada, y tampoco veía en qué momento el dirigente podía tomar una reacción como la que tuvo, obviamente apoyada al ciento por ciento por todos. El árbitro quizás no estaba haciendo tan mal el trabajo, pero fue una llamada un poco errática y obviamente despertó el descontento del dirigente que ocasionó su expulsión.



Le tocó mover el equipo: perdía 1-0. ¿Cómo fueron y qué buscaba?

Sí, indudablemente tocó mover, hacer bastantes movimientos, meter a batear a un muchacho emergente (el venezolano Ildemaro Vargas), meter un corredor emergente (Tim Locastro); mover bien el bullpen: darle cinco outs al cerrador (Archie Brad-ley), cosa que es inusual, pero ante la urgencia y la necesidad había que hacer lo necesario para ganar el juego.

Lo vimos feliz al final del juego, ¿qué dijo el equipo?

Contentos, contentos todos: el dirigente me felicitó, obviamente, por la labor que hice y cómo lo reemplacé. Y los muchachos, alegres. Afortunadamente tengo una buena relación con todos, y seguro también los motivó a darme esa victoria y, bueno, bien merecida. Creo que fue un buen ambiente después del juego, y los muchachos necesitaban esa victoria porque sacar la primera del año siempre es importante y quita un poco de presión.



¿Cómo analiza la situación de los Marlins y el seguir la campaña con el covid-19?

Un poco preocupante la situación, uno no deja de celebrar una victoria cuando ya tienes noticias sobre la problemática de los Marlins con el covid. Y no solo son los Marlins, somos todos. El protocolo de salud es bastante estricto, bastante restringido. Toca cuidarnos más en salud, concientizarse más que todos; mucha gente no cree que esto es en serio, que esto es real y pues no siguen los pasos de protocolo. Creo que se relajan un poco, y cuando uno sale contagiado por ahí perjudica a los demás, y de esa manera pues nos vamos a perjudicar todos. Así que parte de nuestro trabajo es concientizar a los jugadores, estar encima de ellos, del uso de la máscara, siempre estar distanciados y no estar en la calle. Creo que son una de las mayores cosas que uno más les recuerda a diario. Esperemos que sigan las instrucciones, que todo pueda mejorar y que los Marlins puedan recuperarse pronto...



Estewil Quesada Fernandez

Editor Regional Caribe de EL TIEMPO

BARRANQUILLA

En Twitter: @EstewilQ