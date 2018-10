‘Fue un año magnífico con o sin Yulimar Rojas’: Ibargüen

A Caterine Ibargüen no le queda más que seguir exigiéndose. Su amplia sonrisa refleja la tranquilidad de cumplir con un gran 2018, pero también trae consigo la responsabilidad de continuar con ese andar victorioso.

Ganar se volvió un verbo común para Ibargüen. Y, aunque ha barrido en el triple salto, le apuntó al reto de competir en el salto largo. Así que este año, la colombiana nacida en Apartadó, Antioquia, no solo ganó la Liga de Diamante, los Juegos Centro Americanos y del Caribe y la Copa Continental en Salto Triple.



Ibargüen duplicó la apuesta y venció también en salto largo en estos torneos. Ganó todo en lo que compitió.



Ella sabe que tiene una deuda pendiente. No es el mundial de atletismo –que preparará solo para competir en salto triple en 2019–, eso no la trasnocha. Su verdadera ambición es romper el récord mundial de su especialidad. La colombiana quiere superar la marca de 15 m 50 cm de la ucraniana Inessa Kravets.



En entrevista con Citytv, la atleta colombiana hizo un balance de su temporada y lo que viene para ella el próximo año. En este 2018 no se vio las caras con su principal rival en el 2017, la venezolana Yulimar Rojas, pero Ibargüen no se fija en sus oponentes, sino en todo lo que sus grandes condiciones le sirvan para ser la reina.

Siendo la número uno, sin Yulimar Rojas que estuvo lesionada, ¿qué analiza de este 2018 tan exitoso?

De verdad que ha sido un año magnífico, el cual se planificó estando Yulimar o no estando Yulimar. Iba a ser un año magnífico porque así se había visualizado. Hicimos una gran preparación tanto física como psicológica de parte de un gran grupo de preparadores. Y así fue, este fue el gran resultado: un año que inspira aún más para el 2019.

Independiente de que no estuviera Yulimar, los objetivos estaban planteados...

Sí, es que nunca planteamos objetivos con miras a ninguna otra deportista. Los objetivos siempre van a lo que es el desarrollo deportivo de Caterine Ibargüen.

Ahora, ser la mejor del mundo compitiendo con ella ¿es otra cosa que está ahí en la mira?

Yo no sé, como siempre digo: la inspiración es competir contra mí misma, y siempre se planifica en salir satisfecha de las pistas. Así siempre se ha realizado.

El próximo año, el Mundial de Atletismo. ¿A qué le va a apuntar? ¿Salto triple o salto largo, donde también le ha ido muy bien?

De verdad que este fue un año que nos inspiramos a hacer las dos pruebas: salto largo y salto triple, en las cuales me fue magníficamente. Pero el próximo año prepararemos como siempre el salto triple, ya que vamos a estar en el campeonato del mundo. Creo que es una prueba bien exigente. Entonces creemos que todo va a ser con miras al salto triple.

Pero ¿si por ahí se atraviesa el salto largo, lo compite o lo descartan definitivamente?

La forma de la clasificación es un poco difícil. Pero vamos a ver cómo transcurre el próximo año; si me da la oportunidad de estar físicamente en gran salud como este año, pues posiblemente se realice.

Ha sido una de sus temporadas más regulares, rompiendo marcas. ¿Estaba en los planes también romper esas marcas personales?

Todos los años, el objetivo es mejorar y superarme como deportista, superar mis marcas, mis registros. Este año se consigue lo que es el salto largo; en salto triple aún es muy difícil. Pero estamos contentos y satisfechos, se seguirá planificando todo con miras a lo que es el récord del mundo, y esa es mi gran motivación.

¿La gran motivación sigue siendo esa, romper el récord del mundo?

Mi gran motivación es mejorar mi marca personal primeramente, y si Dios me da el privilegio, romper la marca y ser la mujer que más haya saltado en la historia.

Me decía que el año próximo apunta definitivamente al salto triple en el mundial. Pero ¿quizás el salto largo los próximos años?

Se seguirá como prueba. Se seguirá realizando; vamos a ver si cuento con el privilegio de seguir haciendo salto largo. Pero, como digo, mi objetivo es el salto triple.

La vimos modelando. ¿Cómo le fue? ¿Qué tal esa faceta?

Superbién la oportunidad que me dio la marca Nike para estar en París. Algo superdiferente pero muy agradable. Igual, lo que estoy realizando hoy con la iniciativa de ayudar a los jóvenes colombianos ‘Inspirados para vivir’. Es una gran motivación, de la mano de Oster. De verdad que esta es una iniciativa muy importante; creo que eso se tiene que resaltar porque esto va a ser el futuro del deporte colombiano.

¿Qué tan importante es que las empresas privadas apoyen a los deportistas?

No saben la magnitud de la importancia que tiene que estas empresas apoyen a estos jóvenes, de verdad que es facilitarles un poco más su vida. Inspirarlos y motivarlos. Invito a otras empresas a que vean lo importante y lo bonito que son estas obras sociales con el deporte.



JUAN SEBASTIÁN NAVARRETE V.

Periodista Citytv

En Twitter: @juanse_91