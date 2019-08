‘Cuando Urshela entra a la caja de bateo va a hacer daño’: Urueta

Es uno de los mejores momentos del béisbol colombiano en las Grandes Ligas, de eso no hay duda. Los jugadores se destacan juego a juego, batazo a batazo y pitcheo a pitcheo. En esta temporada, once peloteros nacionales han participado en la competencia: toda una nueva marca para el país.

Hoy son nueve, encabezados por Giovanny Urshela, el símbolo de la nueva ola colombiana en el béisbol más poderoso del planeta. Es figura, el segundo bateador con mejor promedio, del equipo más importante y legendario: Yankees de Nueva York. Urshela ya es el colombiano en conectar más jonrones en una temporada (18 hasta el viernes).

Luis Urueta, entrenador de los Diamondbacks de Arizona y el mánager de la Selección Colombia en el Clásico Mundial del 2017, habló con EL TIEMPO sobre los jugadores que tuvo en ese equipo y hoy conforman la legión colombiana más grande de todos los tiempos en la MLB, los ajustes que hizo Urshela para mejorar su ofensiva y las expectativas con esta generación dorada de beisbolistas.



¿Qué opina del presente de los colombianos?

Los que seguimos el béisbol de cerca y hemos estado siguiendo la carrera de estos muchachos sabíamos que tarde o temprano esto iba a pasar. Más allá de decir que hay una u otra sorpresa, este momento es una recompensa al trabajo arduo, como lo es el caso de Donovan Solano, que ya tenía unos cuantos años que no estaba en el béisbol de las Grandes Ligas, pero que se mantuvo jugando y trabajando.

Este año firmó con los Gigantes de San Francisco, se le dio una oportunidad y la aprovechó poniendo buenos números.



¿El punto de partida fue el Clásico Mundial del 2017?

Sí, el Clásico fue una vitrina, fue una prueba y una experiencia de alto nivel. Les sirvió a los jugadores para su desarrollo, pues cuando les llegó la oportunidad de las Grandes Ligas ya habían pasado por una atmósfera un poco similar a la que viven ahora. Unos cuantos de los que hoy están en las Mayores estuvieron con nosotros en el Clásico Mundial, como lo es el caso de Giovanny Urshela, Harold Ramírez, Jorge Alfaro, Óscar Mercado –a quien recuerdan por el out que se hizo en home contra la República Dominicana–; Tayron Guerrero estuvo ahí, los hermanos Solano, casi todos estuvieron ahí.

Colombia aseguró su participación en el Clásico Mundial del 2021 al ser tercero de su grupo en 2017. Foto: Archivo particular

¿Cómo fue la experiencia de ser el mánager de Urshela?

A Urshela lo vengo siguiendo hace muchos años, casualmente, cuando yo empecé mi carrera como coach en el 2008, fue el mismo año cuando el firmó con los Indios de Cleveland. En la eliminatoria del Clásico Mundial y en los Tigres del Licey (República Dominicana) lo tuve y empecé a conocer qué tipo de jugador era. Sabía que defensivamente era un pelotero por encima del promedio, era un defensor de élite y con su bate tarde o temprano iba a hacer los ajustes, tenía las herramientas para batear. Quizás en niveles altos no había hecho el ajuste, pero sabía que en algún momento iba a explotar y con esa defensa de élite que tiene iba a llegar a donde está hoy en día.



¿Cuáles fueron esos ajustes que hizo Urshela para mejorar su bateo?

Una de sus mayores dificultades era reconocer la zona de strike. Giovanny siempre ha sido un bateador agresivo, uno de los que cuando entra a la caja de bateo va a hacer daño. Quizás reconocer los pitcheos buenos era en lo que él debía trabajar. Hoy en día creo que lo ha hecho, es un poco más selectivo, conoce más la zona de strike y a la hora de ir a cada turno tiene un plan. Lo ha hecho bien, está en un buen momento y esperemos que siga así.



¿A qué atribuye el progreso de los colombianos?

El deporte es un modo de supervivencia y de superación. En los países del Caribe, esta es la constante no solo con el béisbol. En Cartagena, Barranquilla, Sincelejo y Montería salen muchachos que vienen de sectores de clase media o baja y por medio del deporte sacan a sus familias adelante. En el caso de Giovanny, él es un muchacho muy bien educado, viene de una muy buena familia y eso se nota en su comportamiento, en cómo se desenvuelve en un ambiente como lo es el de Nueva York. Esto lo ven sus fanáticos y lo ha visto la prensa.

El Clásico fue una vitrina, fue una prueba y una experiencia de alto nivel. Les sirvió a los jugadores para su desarrollo FACEBOOK

TWITTER

¿Qué le falta al béisbol colombiano para exportar peloteros de forma directa?

En Colombia, el béisbol no es un deporte tan común, competimos con un monstruo como lo es el fútbol y tomará muchos años para que la gente comience a seguirlo más de cerca. Debemos aprovechar que estos muchachos nos están representando de la mejor manera, así como lo han hecho los ciclistas que ponen el nombre del país en alto, es solo aprovechar el momento. Los beisbolistas que están hoy en las Grandes Ligas son el reflejo de lo que Édgar Rentería y Orlando Cabrera dejaron hace unos 10 o 15 años, y ahora esperemos que este número de jugadores en alto nivel sean la motivación para la juventud que viene creciendo y para la fanaticada que se viene haciendo.



¿Qué tanto le costó llegar a ser coach en Grandes Ligas?

He venido desarrollándome como entrenador y como hombre de béisbol en el máximo nivel, también he aportado al juego en lo que más se pueda. Es una carrera en la que las cosas van pasando poco a poco, sin prisa. Simplemente voy adquiriendo conocimiento y experiencia cada año que pasa y espero que un día se dé la oportunidad de ser el mánager de un equipo. Mientras tanto, seguiré dejando a mi país y a la organización (Diamondbacks de Arizona) en alto.



¿Se puede ilusionar Colombia con tener un gran Clásico Mundial en 2021?

Sí, claro. Uno se motiva y se lleva de ilusión porque lo que están haciendo nuestros muchachos en Grandes Ligas es muy bueno, es algo que hay que resaltar. Son jóvenes a los que les queda mucho, a Urshela le queda mucho, a todos les quedan bastantes años por jugar. Estamos casi a año y medio del Clásico, pues sería en marzo de 2021, y eso está a la vuelta de la esquina, esperemos que se mantengan en nivel.



JULIO MONTENEGRO

​Redactor de Deportes

En Twitter: @Julio13m