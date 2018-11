‘Los equipos de fútbol que no cumplan serán sancionados’: Lucena

El pasado 3 de septiembre, Ernesto Lucena fue confirmado como el nuevo director de Coldeportes. Llegó al cargo en reemplazo de Clara Luz Roldán, y desde su posesión ha empezado a estructurar su gestión. En la conmemoración de los 50 años del organismo, que se cumplen este martes, Lucena habló con EL TIEMPO de los principales temas que atañen al deporte en Colombia, desde infraestructura y recursos hasta el control de los equipos de fútbol.

¿Va a tener mano dura con los equipos de fútbol?

El fútbol en Colombia tiene que hacer una reflexión corporativa. La dirigencia tiene que ponerse a tono con los parámetros mundiales, no solo en la Selección, sino en los equipos nacionales. Hay unos que funcionan bien, que han hecho una estrategia corporativa. La invitación desde Coldeportes es a que nos organicemos como Conmebol y Fifa, con gobernanza y transparencia, hablemos de gobierno corporativo, nombremos oficiales de cumplimiento.

¿Qué compromiso tiene con los equipos?

Evitémonos tantos problemas por querer siempre estar ocultos, salgamos a la luz. Hay que quitar los intereses mezquinos del fútbol, y poco a poco lo vamos a lograr. Con Coldeportes pueden contar. Invito a que el fútbol tome decisiones.

¿Y el que no cumpla?

El que no entre en regla, es como en el derecho, dura lex, sed lex: la ley es dura, pero es la ley, y los que no cumplan con los derroteros tributarios ni societarios, ni en sus balances, tendrán que ser sancionados.

¿Qué compromiso tiene con el ciclo olímpico para Tokio 2020?

Estamos enfocados en el trabajo con el Comité Olímpico (COC) en todo este ciclo que nos lleva a Panamericanos 2019 y Tokio 2020. Lo que queremos es aumentar los recursos. Ahora hay que meter el acelerador a fondo en los mundiales, en los clasificatorios, en fogueos internacionales. El atleta no puede estar pensando sino en su profesión, no en sus recursos o logísticas. Pueden contar con eso.

¿Tiene la intención de que Colombia sea sede de más juegos del ciclo?

No me quiero comprometer con eso porque la inversión es muy alta. Para unos Panamericanos está alrededor de unos 20 millones de dólares. El país tiene otras prioridades. Después de Tokio podemos plantear la idea, por ahora me preocupa más el tema de la clasificación de los atletas.

¿Cuál es la nueva política de Coldeportes en infraestructura?

Tradicionalmente, Coldeportes aporta y, generalmente, la región pone otra plata, pero cuando hay fallas, la responsabilidad se desvanece. Generalmente, Coldeportes es el que termina con la peor imagen. Hemos planteado que Coldeportes no sea el que construya los escenarios, sino que sea un certificador técnico para ver qué necesita el estadio, el velódromo, el patinódromo, y que sea otra entidad la que construya; eso nos beneficiaría porque los focos de corrupción provienen, en su gran mayoría, del área de infraestructura.

¿Pero Coldeportes no va a construir los escenarios?

Si tenemos que construir, pues lo haremos, pero con una estructura que nos permita hacer interventorías, diseños y tener control sobre las obras.

¿Y van a dar los recursos?

Claro, generaremos los recursos. Coldeportes aporta, pero cada vez aporta menos, y la responsabilidad sigue siendo igual. En un estadio que valga 20.000 millones, Coldeportes aporta 5.000 y el resto lo ponen el departamento y el municipio, pero la responsabilidad jurídica es la misma para el que ponga 100 pesos y para el que ponga 20. Y cuando se pone tan poquito, los entes dicen que no pueden controlar, eso tenemos que debatirlo. Coldeportes ha tenido fallas, y las estamos revisando para que las interventorías sean efectivas, para que haya acompañamiento de la Contraloría y que la Procuraduría, cuando haya casos disciplinarios, asuma.

¿Va a salvar el laboratorio de control del dopaje?

Lo vamos a revivir. Me reuní con el presidente de la AMA, y el Gobierno de Colombia tiene la intención de ponernos en cinta con todo lo que nos pidan, poner los recursos. Cuando uno tiene un laboratorio no solo le sirve al país, sino a la región. Y puede ser autosostenible.

¿Cuál es la actualidad de los escenarios de los Nacionales de Ibagué?

Mi deber moral es que los 25.000 millones de pesos invertidos se queden en Ibagué, pero hay un deber legal, la gente debe entender que las normas hay que cumplirlas. Los procesos fiscales le dicen a usted que tiene que pedir la plata, no para Coldeportes, sino para el tesoro nacional. Si no lo hago, el que entra en infracción de la norma soy yo como director de Coldeportes.

¿La idea es terminar esos escenarios?

El presidente Iván Duque y Coldeportes quieren terminarlos, pero primero hay que cumplir con la ley.

¿De Ibagué tienen que regresar los recursos?

Sí. Ibagué debe retornar esos recursos, y nosotros retornamos de otra parte ese dinero. El alcalde ha dicho que no los quiere devolver; está bien, tiene el derecho a defender ese patrimonio, pero legalmente entramos en un conflicto porque la norma fiscal nos dice que hay que pedir los recursos. Vamos a sentarnos con la bancada tolimense y a pedir que se nos asignen esos recursos para terminar los escenarios.

¿Están confirmados los Juegos Nacionales Cartagena 2019?

Confirmados los juegos, los escenarios y los recursos. El presidente Duque ha sido enfático en que son los Juegos del Bicentenario y serán sus únicos juegos porque ya no hay reelección. Son un hito histórico.

¿En qué va lo del ministerio del deporte?

La Comisión Primera del Senado aprobó en su primer debate la transformación de Coldeportes a ministerio del deporte, 14 votos a 0. En los próximos días irá a plenaria del Senado, y siguen dos debates en Cámara. En diciembre, o a más tardar en el primer semestre, seremos ministerio.

¿En qué se beneficiará el deporte?

Primero, en autonomía. No necesitamos de otro ministerio para gestionar los recursos. Un ministerio puede dictar una política del deporte. Segundo, puede haber interacción con otros ministerios. Asistimos al consejo de ministros como departamento, pero no tenemos una voz real. Con el ministerio lo tendríamos.

¿Cuál es su idea de educación y deporte?

Llegó el momento para que las universidades nos ayuden a becar a esos grandes atletas. Vamos a tratar de hablar con todos los rectores, con Ascún, para comenzar un proyecto de Estado para becas de nuestros deportistas. Tienen que ser bachilleres, y el palmarés deportivo es el que les dará el derecho. La universidad es la que dará la pauta para saber qué clase de beca se le dará al deportista.

¿Cuál es su idea de los focos de desarrollo en las regiones?

Tenemos focos en zonas de las que salen tipos de atletas, como Chocó, Urabá antioqueño. El ciclismo, se sabe que es Boyacá o el Eje Cafetero, Antioquia tiene la cantera. La idea es ser más eficientes en cuanto a la producción de atletas, tener ese diagnóstico y enfocar los recursos a esas regiones.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel