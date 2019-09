'Hay crecimiento, todos están mejor de lo que estaban': Mark Lawrie

El argentino Mark Lawrie es el director de la R&A para Latinoamérica y el Caribe y desde ese cargo ha fomentado el crecimiento del golf en el continente. Hoy, esa entidad es organizadora del Latin América Amateur Championship (LAAC), el torneo aficionado más importante del continente, cuyo ganador clasifica al Masters (en colaboración con el Augusta National y la USGA), y el Annika Invitational Latin América, que abre las puertas al desarrollo del golf femenino.

Lawrie estuvo de visita por Bogotá, donde observó el trabajo que realiza la Federación Colombiana de Golf y también algunos operadores privados. En medio de esa visita, habló con EL TIEMPO sobre el desarrollo que tiene actualmente el golf en el continente y la posibilidad de que el LAAC se juegue en suelo colombiano.



La R&A ya tiene dos torneos que se han institucionalizado en Latinoamérica. ¿Cuál es el siguiente paso para fomentar el golf en el continente?

Creo que hemos logrado avanzar bastante en poco tiempo. La creación del Latin América Amateur, del Annika, de la fuerza que le hemos dado al Sudamericano Amateur, con 30 jugadores de Europa, hace que tenga un field fortísimo hoy en día. En lo que hace a alto rendimiento estamos bien encaminados. Esperamos que con el LAAC cuando cumpla años, como pasó con nuestro hermanito en Asia, se abran otras puertas, como puede ser la del Open. Y también trabajar para que las mujeres tengan una competencia que sea un espejo de lo que es el LAAC, quizás no a esas alturas pero acercándonos lo más posible. La otra sensación es que casi todas las federaciones realmente están trabajando bien, están trabajando con criterio, están trabajando profesionalmente, se han hecho muy conscientes de lo importante que es gestionar correctamente, en tiempos económicos difíciles como son los que corren. Noto una vocación de la dirigencia en toda la región de darle al golf amateur un impulso que no tenía antes.



¿El crecimiento del golf en Latinoamérica va por buen camino?



Hay mucha conciencia de que el golf debe crecer, hay mucha conciencia sobre trabajo en cancha, profesionalizar la cuestión de superintendentes, contar buen asesoramiento económico y obviamente un tema que es central que tiene que ver con el nivel de instrucción: me parece que hoy los coaches en esta región han mejorado ostensiblemente, se han tecnificado, creo que estamos en muchas cosas muy a la par o al menos muy cerca de estar a la par con lugares donde la tecnología de punta se viene trabajando hace muchísimo tiempo. Así que me parece que si uno mira la macro de la región, mira la macro de Suramérica, me animaría a decir que todos están un poquito mejor de lo que estaban y creo que están dadas las bases para que ese crecimiento, que creo es el gran desafío de aquí a 20, 25 años. Los resultados no son inmediatos, es un proceso en el que hay que insistir y buscar formas de atraer gente al golf.

¿Qué dificultades han encontrado?



El factor de recursos en economía es cambiante. Lamentablemente en alguna medida la capacidad de crecer tiene que ver con la forma como nuestros países se comportan en cuanto a la estabilidad. También soy alguien que está convencido de que la plataforma de educación que ayuda a capacitar y entrenar a los distintos actores que hacen al mundo del golf es la mejor manera de contribuir a que el deporte crezca y se desarrolle. Me parece que, si bien el dinero siempre ayuda, la verdad es que si nosotros generamos profesionales o voluntarios pero capacitados, entrenados, con ópticas más modernas de cómo llevar adelante la gestión del deporte, seguramente ese plazo de 20 años al que hacemos referencia se pueda acortar.



En su paso por Bogotá visitó el campo público de la Federación de Golf y también el de Briceño 18.



Estuve en el campo público aquí en Bogotá, que hace unos cuantos años que funciona bien y seguramente puede funcionar mejor. Están a la espera unas mejoras y creo que van a rendir su buen fruto, sin dudas creo que estamos apuntando en la dirección correcta.



La Federación Colombiana de Golf tuvo recientemente un cambio de directivos. ¿Cómo analiza eso?



La verdad es que nosotros nos vamos a mantener siempre al margen de lo que pueda hacer asuntos internos de Federaciones, simplemente los vamos a manejar quien institucionalmente conduce una Federación y respetar esa decisión. Venimos hablando de una Federación que se ha manejado con buen criterio. El presidente Camilo Sánchez me lo reiteró él mismo: no llegamos aquí porque las cosas se hicieron mal, acá se hicieron muchas cosas bien. Quizás hubo diferencias a cómo marchar hacia el futuro. Yo confío que prevalecerá el sentido común y que el golf colombiano a nivel dirigencial irá lentamente hacia un reencuentro. A veces estas crisis ocurren, creo saber capitalizarlas para el bien del deporte.



El LAAC viene creciendo y ha dado resultados, en Chile fue una locura con Joaquín Niemann el año pasado; Álvaro Ortiz, el ganador de este año, pasó el corte en el Masters, y ahora Niemann llegó este año a los playoffs de la FedEx. ¿Esperaban un crecimiento tan rápido?



Yo voy a confesar que mi secreta esperanza la tenía, también es real que contaba con la ventaja de conocen mucho mejor que mis pares en Escocia lo que es la región, el talento innato que hay para el deporte, el potencial que hay para deporte del golf en particular y yo confiaba que creadas las condiciones era muy factible que pudiéramos dar un salto de calidad importante. Creo que la deuda venga todavía por el lado de las mujeres y también es justo decirlo: el escenario de las mujeres recién lo estamos creando.

Álvaro Ortiz, golfista mexicano, ganó el LAAC en 2019, en República Dominicana. Foto: Enrique Berardi / LAAC



¿En el golf femenino nos estamos quedando sin figuras desde el punto de vista profesional?



Sí, evidentemente no es algo que escapa a nadie. Obviamente hay algunas chicas, entre ellas Mariajo Uribe, pero a nuestras chicas les cuesta dar ese saltito final: hacen buenas vueltas, pero les falta un poco. Llegar al LPGA ya es un enorme mérito y no es para desmerecerlo, pero la realidad es que un chico como Niemann o un chico como Grillo, o algún otro que ha aparecido han dado un saltito que fue más allá. Grillo logró ganar, el chico Niemann hizo una aparición explosiva, luego tuvo una pequeña meseta muy normal en estos casos y luego subió y se metió en la FedEx. Creo que las chicas necesitan un poco de suerte y creo que tenemos que atraer más chicas en posición de poder estar más expectantes en poder llegar al LPGA y tener buenos resultados. Seamos honestos: para una mujer el camino del deporte es más difícil que en el hombre, por cuestiones que no vamos a poder analizar en esta ocasión pero somos conscientes de que hay allí algunas dificultades más. Pero yo creo que se está trabajando y desde la R&A estamos impulsando muy fuerte el tema de la mujer en general.



Este año entraron algunos cambios en las reglas, pensando en mejorar y agilizar el juego. ¿Ya tienen algún balance, alguna medición de cómo ha funcionado eso?



Si hacemos un rápido recorrido, tuvimos algún cortocircuito inicial con los profesionales. Se había un buen esfuerzo de concientizar cuáles eran las reglas nuevas. Creo que algunos no hicieron todos los deberes y estudiaron como debían y esto produjo algún malentendido. Creo que eso ya quedó atrás, me parece que se han superado esos problemas. El balance me parece que es positivo: creo que el cambio tiene mucho que ver con el sentido común, con quitarle algún carácter bíblico a cómo se presentaban las reglas del golf y trasladarlo a un lenguaje más coloquial, más sencillo y más entendible.



El tema del juego lento es una preocupación real para ustedes.



Ese es un tema y acá sí ineludiblemente caemos en el tema de los profesionales: tienen que ser conscientes que lo que ellos hacen lamentablemente para bien o está mal tiende a reflejarse en lo que los amateur hacen creo que no es un secreto a voces que hay algunos jugadores que están tomando más tiempo de lo necesario. Eso le quita fluidez al juego y ciertamente a nivel amateur somos muy conscientes de que el golf se ver perjudicado si una vuelta de golf tarda más de los debido. Nuestra percepción es que una vuelta de golf debe tardar el tiempo justo: nadie pretende que se juegue corriendo, porque parte del disfrute tiene que ver con la naturaleza, con poder ir conversando, pero creo que las dos cosas, jugar a un ritmo razonable y no perder el aspecto social en lo que hace el golf recreativo, van de la mano. Hay que ser cuidadosos con eso, porque eso daña la imagen del golf en el largo plazo. Tenemos que tratar de que el marido pueda llegar a almorzar a casa. Por eso creo que tiene que ver la idea tiene que ver de incorporar otras formas de juego como puede ser jugar 9 hoyos, darle validez al hándicap. O sea, que nadie sienta que jugar 9 hoyos sea solo la mitad, puede ser una forma de jugar algo válido, competitivo, regulado por las federaciones, pero a su vez se le permita al jugador compatibilizar todo: presiones laborales, familiares o cuestiones sociales que bueno que con esas tiene que cumplir.



¿Qué tan viable es que Colombia reciba el LAAC?



Yo no tengo duda que Colombia, que es una de las federaciones referentes del golf profesional, va a tener el LAAC tarde o temprano. La realidad es que Suramérica ya recibió el LAAC y si bien no hay una rotación establecida, queremos repartirlo bien. No me preocupa el tema de que Colombia vaya a tener el torneo, lo tendrá. Hay muchos países levantando la mano, pero no tengan dudas: Colombia va a tener el LAAC.



