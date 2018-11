'Desde ya estoy pensando en subir al podio en Tokio': Jessica Caicedo

A las 11:15 de la mañana del pasado sábado, hora colombiana, poco menos de dos horas después de haber recibido la medalla de plata que la acredita como subcampeona del peso semipesado del Campeonato Mundial de Boxeo Femenino, Jessica Paola Caicedo corría, apurada en el aeropuerto de Nueva Delhi (India), para subirse al avión que la traía de regreso a Bogotá.

En medio de esa carrera, aceptó recibir el teléfono de un compañero de la delegación y responder emocionada, en exclusiva para este diario, lo que significa para ella obtener la primera medalla mundial del boxeo femenino colombiano en la historia.

Comenzamos por el final: ¿Cómo afrontó la pelea final contra la china Lina Wang?

Un poco nerviosa, sería mentirosa si no lo reconociera, pero muy contenta de haber llegado a la final. Estaba concentrada en mi pelea, metida en que podía ser medalla de oro.

La decisión fue 5-0 (todos los jueces la vieron perder por un punto: 29-28). ¿Cree que perdió?

No creo. Me faltó tirar más en el primer asalto, soltar esas manos, pero creo que gané el segundo y tercero. Creo que eso me daba para ganar la pelea.

En la semifinal, Lina Wang peleó parada, cambiando golpes a su estilo; sin embargo, en la final cambió. ¿La sorprendió?

Sí, me sorprendió, se movió mucho, no hizo la pelea que hizo durante todo el torneo. Yo la había visto pelear y noté que tiraba ganchos a la cabeza como lo hago yo. Pero esta vez no lo hizo y estuvo alejada de mí.

Creo que influyó el manejo de la distancia de ella y su mayor alcance. ¿Qué piensa?

Los largos brazos influyeron y ella sacó provecho. Se movía mucho y me complicó en el primer asalto con esos brazos largos que no me dejaban entrar.

Su peso natural es 75 kilos, pero fue en 81. ¿Cree que en 75 hubiera ganado medalla?

No sé, tal vez sí, pero solo en el cuadrilátero con los resultados es que se despeja esa duda.

La Federación Colombiana de Boxeo dice que el Comité Olímpico Colombiano no apoya los 81 kilogramos, porque no es olímpica. ¿Por qué no lo hizo en 75?

Desde antes de salir de Bogotá estaba decidido que yo combatiría en 81 kilos (después de la entrevista este diario supo que luego de Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla se fue de vacaciones y se excedió de peso). Quería probarme en este peso.

También se habla de la posibilidad de bajar a 69. ¿Puede?

Mi peso natural es de 75 kilos. Creo que con un poco de esfuerzo podría pelear en los 69. Vamos a ver.

¿Cuál era su sueño cuando volaba a India?

El sueño era ganar una medalla de bronce. Ninguna mujer en Colombia lo había hecho.

¿Y cuándo la gana, al vencer a la india Bhagybati Kachari, en qué pensó?

Pensé que cumplí mi meta, pero que no podía parar. Que entonces no quería quedarme con bronce, ni tampoco llegar a la final, sino ganar la medalla de oro.

¿Cuál fue la rival más difícil en el torneo?

La bielorrusa (Viktoria Kevikaba), me complicó, pero le saqué diferencia en el tercer asalto y pude pasar a la final.

¿Cuál es el boxeador colombiano de la selección que más admira?

Jorge Vivas (el 75 kilos). Me gusta cómo pelea y quiero hacerlo como él por su entrega. Es el boxeador al cual más le copio.

¿Cómo califica su actuación con esta histórica medalla?

Excelente, pasar a la historia como la primera mujer boxeadora de mi país que gana una medalla en el mundial. Estoy emocionada y todavía falta más-.

¿Piensa en medalla olímpica en Tokio 2020?

Sí, ese es el próximo objetivo y desde ya estoy pensando en subir al podio en Tokio. Para allá vamos...









Estewil Quesada Fernández

Editor ADN Barranquilla

En twitter: @EstewilQ

Barranquilla