Urshela, una figura de Yankees que sueña con la Serie Mundial

Nunca antes un colombiano había llegado a la postemporada con la novena más popular de todo el mundo, Yankees de Nueva York.



El honor es para un cartagenero que está a punto de cumplir 28 años. Giovanny Urshela nació en octubre, el mes del ‘Clásico de otoño’. Más exactamente, el día 11. Podría estar celebrando este año, camino a la Serie Mundial.

Aunque ya hubo otros colombianos campeones, como Édgar Rentería (que incluso fue el jugador más valioso en 2010, con Gigantes de San Francisco) y Orlando Cabrera (que hizo parte de un suceso histórico, el primer título de Medias Rojas de Boston en más de 100 años), el hecho de alcanzar la postemporada con Yankees tiene un sabor distinto. ¿Qué hace tan especial a los Yankees?



“Yo creo que es la tradición. Yankees es uno de los equipos que más campeonatos ha ganado, el que tiene más fanáticos, más gente en la calle, eso es lo que lo hace diferente de las otras organizaciones, pero, de resto, el trato, tener personas que siempre te quieren ayudar es similar”, le explicó Urshela a EL TIEMPO en abril de este año.

Pero para llegar a los Yankees casi tuvieron que pasar más de diez años, desde que los ojos de las Grandes Ligas se fijaron en él. Antes de eso había jugado en los equipos de Comfenalco, en Cartagena, la empresa donde trabajaba su padre, Álvaro. P



ero, curiosamente, se quedó sin puesto casi al mismo tiempo que Giovanny firmó con los Indios de Cleveland. Álvaro reclamó, fue reintegrado, pero casi inmediatamente lo pensionaron. Eso sí, la satisfacción que les quedó es que Giovanny les compró su primera casa propia.



En la Liga Colombiana de Béisbol, Urshela fue novato del año en la temporada 2009/10, jugando para Tigres de Cartagena, y en 2013/14 se coronó campeón. Pero en todo ese periodo tuvo que ir a mostrarse a otros equipos en los torneos de invierno en el Caribe.



“Yo firmé en el 2008. El scout Tito Quintero me firmó en la ciudad de Cartagena. Fue un proceso muy largo, tuve que viajar a varios países, para que me vieran los scouts de distintas organizaciones. Estuve primero en Venezuela; luego, en República Dominicana, y finalmente, en Dominicana fue donde se dieron las negociaciones para llegar a los Indios de Cleveland”, recordó.

Giovanny Urshela, beisbolista colombiano. Foto: AFP

Debutó en las Grandes Ligas el 9 de junio de 2015, con los Indios, y tres días después dio muestras de su poderío con el bate: pegó su primer jonrón. Ese día, además, conectó otro imparable.



“Jugué en Comfenalco y también en la academia de Grand Slam. La verdad, siempre me veían ese talento, el talento que Dios le da a cada uno. Por fortuna terminé de desarrollarlo, encontré un camino por el béisbol; después vi que iba a ser mi trabajo, mi carrera, mi proyecto de vida; trabajé duro para completar mi objetivo, que era llegar a Grandes Ligas”, explicó.



No fue fácil consolidarse. De Indios pasó a Azulejos de Toronto. Y a finales de la temporada pasada llegó a los Yankees. Pero tuvo que seguir mostrándose en el Caribe: el año pasado jugó en República Dominicana, con Tigres de Licey.



“El año pasado, a finales de la temporada, me cambiaron de Toronto para los Yankees. El año pasado estuve en Triple A, en ligas menores de Yankees: me fue bien, me sentí contento”, dijo.



Las lesiones de dos jugadores que actúan en su misma posición, tercera base (Miguel Andújar y Troy Tulowitzki), le abrieron las puertas del equipo principal.

“Me puse supercontento cuando me dijeron eso, que iba a subir al primer equipo de los Yankees. Al principio no lo creía, pero sabía que había hecho un buen trabajo. Me siento contento de hacer parte de este equipo, pero, a la vez, uno no quiere que los jugadores se lesionen, pero los deportistas estamos expuestos a todo eso”.



Su promedio ofensivo en sus tres primeras temporadas en Grandes Ligas nunca estuvo por encima de .233 (su mejor marca, con Toronto, el año pasado). Pero en Yankees le encontraron madera y le han trabajado con el bate para llegar a cifras mucho mejores, a tal punto que si hubiera tenido las suficientes apariciones en el plato, habría peleado por el título de bateo de la Liga Americana.



Tiene un promedio de bateo de .319, con 426 turnos oficiales al bate, 136 imparables, 20 cuadrangulares, 71 carreras anotadas y 73 impulsadas.



“Trabajé para ser un mejor bateador, este año también trabajé para ser un jugador más consistente. Me enfoqué en el bateo. El trabajo específico es prepararme en cada ‘pitcheo’, tener mejor balance en las piernas, estar ciento por ciento concentrado en cada turno”, explicó.



Hoy, Urshela es el primer colombiano en llegar a la postemporada con los Yankees, donde solo había un antecedente, el de Donovan Solano. Pero ahora piensa en grande: quiere ir a la Serie Mundial.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc