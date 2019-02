‘Psicológicamente no van a jugar conmigo’: Eléider Álvarez

El ruso Sergey Kovalev cree poder demostrar que lo ocurrido el pasado 4 de agosto en Atlantic City, cuando fue noqueado en el séptimo asalto, fue un golpe de suerte. Sin embargo, su verdugo, el colombiano Eléider Álvarez, está convencido que lo ocurrido no es más que el resultado de 20 años de trabajo y del esfuerzo pelea tras pelea.

La revancha por el campeonato semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) será este sábado en Frisco (Estados Unidos). El antioqueño se preparó en Bogotá durante tres semanas. Hablamos con él.



¿Cómo concluyó la preparación en Bogotá para encarar esta revancha ante Kovalev?

Muy contento. La preparación en Bogotá ha sido muy buena. Hemos sufrido mucho, pero no hay triunfo fácil sin haber sufrido.



¿Por qué Bogotá?

Una de las cosas que le pedí a mi entrenador si alguna vez peleaba por título de mundo, era venir a prepararme a Bogotá. Sabemos que la altitud ayuda mucho a la preparación física; sin embargo, mi entrenador tenía muchas dudas. Al final acordamos que fuera acá.



¿En qué se ha hecho énfasis en esta oportunidad?

Lo primordial ha sido la preparación física y mejorar algunos de los errores que se pudieron cometer en la primera pelea. De igual manera analizar cuáles son los errores de él para así atacarlos.



¿Cómo han trabajado para mejorar ese error?

La idea es balancear el ataque y la defensa, entre moverme y cuando tengo que atacar. Esa parte para estar mucho mejor.



¿Cómo será Eléider para esta pelea?

Dentro del ring soy otro Eléider Álvarez. Me desconecto del mundo, solo pienso en ganar y el bien de mi familia. Para este combate me verán muy concentrado haciendo mi trabajo y espero tener el resultado que quiero.



¿Este es el mejor momento de su carrera como boxeador?

Este es mi mejor momento, pero tengo que decir que tuve otro momento importante que fue cuando conseguí la medalla de oro Panamericana.



¿Llegará mejor preparado a esta pelea?

Totalmente, siento que llegaré mucho mejor preparado para este combate y eso me da mucha alegría, sobre todo cuando mi equipo de trabajo me lo dice. Termino cansado en cada entrenamiento, pero sé que es el esfuerzo para seguir ganando.



¿Cuál es la diferencia en comparación con la primera?

La preparación ha sido tres veces más dura que la primera y es por eso que esta revancha será muy entretenida en el ring.



¿Qué espera de Kovalev?

Él vendrá muy bien preparado y dolido. Es por eso que hemos hecho todo más fuerte de lo normal para no llevarnos sorpresas.



Kovalev dice que de no ganar se retira. ¿Qué piensa usted de eso?

Soy un boxeador que sicológicamente no juegan conmigo y además no le entiendo nada. Me dicen que lanza frases ofensivas, pero al final yo lo que tengo que hacer es estar bien preparado.



¿Qué cree que va a pasar el 2 de febrero?

Kovalev se va a llevar una sorpresa. Él cree que se va a encontrar con un Eléider con una misma mentalidad y está muy equivocado. Llego renovado.



¿Cuál será su punto a favor para esta segunda pelea?

La preparación. En estos entrenamientos difíciles mi entrenador me decía que si pensaba que Kovalev estaba haciendo lo mismo que yo. Y eso lo tenemos claro, él no está trabajando tan fuerte como yo y eso tenemos que revalidarlo este 2 de febrero.



¿Qué cuidado debe tener con Sergey Kovalev para esta revancha?

Lo que más tengo que cuidar es su mano de atrás, la derecha. Él pega muy fuerte, le sentí la mano y por eso hay que cuidarse. Sin embargo, hay otras cosas importantes a tener en cuenta y hemos trabajado para eso.



¿Qué le quiere decir a esos colombianos que están atentos a la revancha?

Yo quiero que los colombianos me apoyen y, que este 2 de febrero, estén pendientes de este combate. Que sepan que también estoy peleando por ellos y para poner en alto nuestra bandera.



Leonard Gutiérrez

Especial para ADN

Bogotá