‘Me sentí como Teo cuando mete esos pases largos’: Celia

Ricardo Celia tuvo que esperar cuatro años de profesionalismo, 72 hoyos de torneo y otros tres de desempate, contra el estadounidense Brandon Matthews, para conseguir el triunfo más importante de su carrera. Lo hizo el domingo, en el Abierto de la República Argentina. Y lo hizo a lo grande, con un putt larguísimo, de más de 10 metros. Un putt que le vale el acceso a un Major, nada menos que el Abierto Británico.

Celia, de 27 años, tiene grabado el momento: “En el primer hoyo de desempate tuve un putt de unos 11 metros para birdie. No lo metí, pero hice un buen par. En el segundo, mala salida a los árboles, después un buen tiro de allí al green; él tuvo chance de tres o cuatro metros para birdie y no la metió. Y en el tercero, él tuvo un tirazo en el 17, la dejó a tres metros. Yo dejé un buen tiro, pero un putt largo. Me acordé de Teófilo Gutiérrez cuando mete esos pases larguísimos. ¡Y lo metí!”, recordó Celia, en charla con EL TIEMPO.



Aparte del golf, el Junior de Barranquilla es su otra gran pasión. Pero fue de tee a green donde encontró su futuro profesional. Comenzó a jugar a los 6 años, guiado por su padre. Pero no solo practicó golf: también jugó al fútbol. Y su mamá era nadadora, así que el deporte siempre lo rodeó.



“Mi papá fue un buen amateur, fue campeón nacional aficionado, me impulsó a todo tipo de deportes: fútbol, béisbol, golf, y como yo veía a mi papa como un ejemplo, pues me fue llevando al golf”, recordó.

Ricardo Celia, con el trofeo de campeón. Foto: Enrique Berardi / PGA Tour

A los 11 años, en el club Campestre de Cali, jugó su primer torneo nacional. Recuerda que en un hoyo no podía sacar la bola del bunker y un instructor lo guió para que lo lograra. Ahí entendió que el golf es de disciplina también. Y tenía espejos. “Nuestra generación de golfistas siempre ha visto a Tiger Woods como el mejor jugador de todos los tiempos, por su juego y su disciplina. Y a nivel nacional, Camilo Villegas nos impulsó a todos, nos hizo caer en cuenta de lo que se podía hacer”, expresó.



Una beca en la Nova Southeastern University, para estudiar administración de empresas, fue su pase definitivo hacia el golf. En su tercer año de universidad, tomó la decisión de hacerse profesional. Y su carrera, de cierta manera, ha sido paralela a la de Juan Sebastián Muñoz, hoy por hoy, el mejor jugador del país.



“Sebastián y yo practicamos juntos para jugar Club Colombia Championship en 2016, en el Country Club. El hecho de verlo ganar a él ese torneo nos motivó a todos. “Siempre fue un buen jugador, una buena persona. Compartí también con él en Panamá, jugamos ronda de práctica juntos, siempre tuvimos buena relación. El fogueo que tuvimos en la universidad y en los torneos siguientes nos ha hecho mejores jugadores”, dijo.



Incluso, Celia llegó primero al PGA Tour Latinoamérica que Muñoz. Lo hizo en 2015. Y también ganó primero que el bogotano, al coronarse campeón del Ecuador Open, ese mismo año. Muñoz ganó dos torneos ese año, pero en la Serie de desarrollo.



“Fue la primera vez que estuve peleando un torneo en el PGA Latinoamerica. Recién me había hecho profesional. El campo me gustaba muchísimo, tuve un buen fin de semana con el putt, superé la presión del liderato y gané”, explicó.



El Abierto de la República Argentina, que ahora es su mayor victoria como profesional, es un torneo de gran tradición, que se juega desde 1905. Solamente un jugador colombiano, Marcelo Rozo, lo había ganado, en 2013. Pero el cupo para el Británico como premio para el campeón solamente se otorga desde 2016.



“Lo que sucedió la semana pasada me demuestra que soy capaz de ganar, incluso en un field bastante fuerte. Me da mucha confianza para lo que viene, tengo que asumir esto con mucha responsabilidad”, aseguró.



De Argentina, Celia regresó a su Barranquilla natal a ver a su amado Junior y a festejar los dos goles de Teófilo Gutiérrez, de quien es fanático declarado. “¿Cómo no voy a ser hincha del bicampeón? Voy a la cancha cada vez que puedo,en los viajes veo los partidos”, dijo.



Pero el golf es su pasión, y más cuando puede tener a sus ídolos cerca. “No había visto que podía estar en un mismo field con Tiger. Eso me pone la piel de gallina. Uno trabaja todos los días con la expectativa de competir con los grandes”.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc