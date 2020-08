David González: el Nairo Quintana del ‘skateboarding'

Quienes crecieron en la década del 2000 y jugaron alguna edición de la famosa saga de videojuegos de monopatín de Tony Hawk probablemente jamás imaginaron poder montar en tabla virtualmente con el avatar de un 'skater' colombiano. Pero, en su entrega más reciente para consolas, 'Tony Hawk’s Pro Skater 5', aparece el antioqueño David González (Medellín, 8 de agosto de 1990) con su característico pelo largo –que no corta desde que tiene 12 años– y su ropa de roquero.

Es la segunda vez que el colombiano aparece en la saga. La primera fue en 2010, dos años antes de ganarse uno de los premios más importantes del deporte a nivel mundial: el 'Thrasher Magazine’s' Skater of the Year 2012. En 1990, mientras David González nacía, se le entregaba por primera vez este premio al mismo Tony Hawk.



'Thrasher' es un gran gestor del deporte, una marca popular y una empresa audiovisual. Además, tiene la revista especializada más influyente en el gremio, y de la que González ha sido dos veces el personaje de la portada. Durante 2012 y 2013 también participó en los X Games y en Street League, los dos concursos de 'skate' más importantes del deporte, promovidos por la cadena ESPN. También ha participado en The Battle At The Berrics, otro gran concurso que es, de hecho, el que impuso las reglas oficiales con las que se compite en las calles de todo el mundo.



Y es que se trata de un deporte callejero. Nació en las calles y se practica en ellas. Pero la marginalidad que viene con eso ya se hizo a un lado en la cultura estadounidense, que lo ha profesionalizado. Sin embargo, en Colombia sigue siendo un deporte alternativo, poco apoyado, aunque hay unos 15.000 'skaters', aproximadamente, pues ni siquiera existen datos oficiales.



Esa falta de oportunidad fue la que llevó a David González a irse a Estados Unidos cuando todavía era un adolescente, con el patrocinio de Flip, una de las marcas de tablas más potentes del mercado. En poco tiempo mostró su prodigio y su estilo único y se ganó el respeto “de los 'skaters' gringos”, como él mismo lo relata.



Visitó el país en marzo, como lo hace ocasionalmente, para quedarse 15 o 20 días. Entonces vinieron la cuarentena, el cierre de aeropuertos, y González, por primera vez en años, volvió a ser un 'skater' de las calles de Medellín. En ese contexto conversó con EL TIEMPO sobre su trayectoria, sus logros y el panorama del deporte en Colombia.

¿De dónde sacó su primera tabla?

La compré usada, como a 20.000 pesos. Una podridita, ahí. Recuerdo que era marca Alien Workshop, que es buena, pero estaba muy dañada. No tenía 'tail' ni 'nose' –nariz y cola, como se les llama a las alas que sobresalen a los extremos de la tabla y son necesarias para levantarla y hacer trucos en el aire–. Me daba para montar, para aprender. Como a los dos o tres meses me gané una competencia en Bello, Antioquia, y el premio era una tabla nueva. Si con la tabla vieja ya me estaba saltando cinco o siete escaleras y ya me sabía los trucos básicos, con la tabla nueva avancé rapidísimo.

¿Cómo fue la historia con el patrocinio de Flip?

On Board Shop, que es una tienda especializada de aquí de Colombia, mandó a Estados Unidos un video en el que yo aparecía haciendo trucos. Y cuando Geoff Rowley lo vio, dijo: “Bueno, yo quiero que este pelado monte para Flip”. En ese momento él era el dueño de la marca, junto con Jeremy Fox. Así que Fox viajó personalmente a Medellín para conocerme y llevarme para allá.

¿Qué cree que les llamó la atención a ellos lo suficiente como para venir desde Los Ángeles a recogerlo?

Creo que estaba montando en tabla muy bien para mi edad. Yo era un niño de 13 años. Era muy elástico, liviano, atlético. Ellos vieron eso de mí. De una se dieron cuenta de que tenía algo, tenía futuro. Además, avanzaba muy rápido y era muy arriesgado. Entonces hablaron con mi mamá y le explicaron que ellos querían llevarme para California.

Colombia no es un país muy 'skater'... hay muchos deportistas que practican el deporte, pero no hay apoyo oficial. ¿Hay que irse a Estados Unidos si se quiere vivir de eso?

Creo que tiene que ver con el origen del deporte, que fue en Estados Unidos. Vino como un derivado del surf en California. Una tabla de surf con ruedas. Luego se hizo popular hacia los años 80 y 90 con Tony Hawk, Steve Caballero, Rodney Mullen. La industria creció allá: comenzaron a fundar marcas de tablas, de ropa, de tenis especiales. También comenzaron los concursos, los videojuegos. Se volvió una cultura.



En Colombia el 'skate' es popular, pero la diferencia con otros países es que no hay industria. Hay marcas, tiendas, pero no hay un movimiento como en Estados Unidos o en Brasil. Aquí no se toman este deporte tan en serio y no se puede vivir de eso. Me ha pasado que conozco a alguien en Medellín, le cuento a qué me dedico y no me cree.

Varios 'skaters' colombianos me han dicho que usted es algo así como el Juan Pablo Montoya, la Mariana Pajón o el Nairo Quintana del 'skate'...

Pues, gracias... y la verdad es que de pronto sí (risas). Yo soy el único que se ha ido para Estados Unidos a hacerse profesional. He hecho muchas cosas allá. Soy el único de acá que la hizo como debe ser: empecé desde niño, nunca paré, dejé el colegio para dedicarme a esto, comencé a ir a Estados Unidos a hacer videos y participar en concursos. Me fui a vivir allá con lo que me pagaban los patrocinadores e inmediatamente me empecé a codear con los mejores del mundo.

¿Y por qué será que nadie más aquí en Colombia lo ha logrado, si igual aquí hay gente con buen nivel?

De pronto los que son buenos no han sido tan arriesgados. Ninguno ha dicho: ‘Bueno, yo me voy para Estados Unidos y pase lo que pase me quedo allá, me la juego’. Algunos van, conocen un poquito de allá y se devuelven. Creen que con eso es suficiente, pero aquí no se puede. Un 'skater' profesional tiene que estar allá desde muy chiquito. Además, hay que hacerse un lugar como latino. Uno se debe ganar el respeto de los gringos.

Usted tiene más reconocimiento allá que acá...

Sí, sí. Eso sí es verdad. Yo me adapté muy fácil a la vida de Estados Unidos. Y ser colombiano da una sencillez, una humildad que ellos notan. Me gané rápido el cariño de la gente.



Incluso hay muchas personas en Estados Unidos que piensan que yo soy gringo... entonces, por eso uso la bandera cada vez que puedo. Creo que también me diferencian de los demás por mi estilo de roquero, de metalero. Esa onda se ha perdido mucho en la cultura del 'skate', que está dominada el 'hip hop'.

Después de tantos años, ¿qué percibe al regresar a Medellín a practicar? ¿Qué ha cambiado?

Regresar es muy bacano. Me alegra volver a ver cómo se mueve la escena. Además, como tengo un nivel más alto, ahora domino los espacios mucho mejor. Veo unas escaleras, una rampa o una baranda y digo: ‘Uy, yo me complicaba en eso tan chiquito’. Antes me parecían muy grandes y ahora me parecen fáciles. Es lindo volver a ver los lugares en los que aprendí.



Pero, en general, creo que la escena está casi igual que cuando yo me fui. No es que haya evolucionado mucho. Es verdad que hay más lugares, más 'skateparks'. De pronto los niños se graban más y hacen videos para Instagram y YouTube, y es porque hay más facilidades tecnológicas. Pero se conforman con eso. Quisiera ver más apoyo. Todavía falta.

¿Cómo reaccionan en la calle al ver que David González está practicando por ahí?

Bueno, pues siempre me piden fotos, que les firme la tabla, esas cosas. Fíjese que en Bogotá tengo más 'fans' que en Medellín. Cuando me ven allá, como que no se lo creen.

Cuénteme cómo fue la experiencia cuando se ganó el premio de Skater del año, de 'Thrasher'.

Yo siempre había querido tener ese trofeo, porque ganárselo significa graduarse en el 'skate'. Si uno puede llegar a ganarse esa distinción, puede estar tranquilo de que va a pasar a la historia como uno de los mejores del mundo. En 2012, mis patrocinadores de Flip me dijeron: “Ya es hora de que usted busque ganarse ese premio. Póngase las pilas, porque lo tiene que conseguir como sea”. Ese año fue muy estresante. Después de Flip, mi otro patrocinador de entonces, Volcom, me insistió en lo mismo. Era casi un ultimátum.



Comencé a hacer un video, 'Possessed To Skate'. Mientras tanto, estuve en todas las competencias del año. Participé en todos los eventos: The X Games; los Street League... todo. No pude decirle que no a nada. También logré aparecer en dos portadas de 'Thrasher'. Luego saqué el video, y le gustó mucho a Jake Phelps, el editor de la revista, que en paz descanse –murió en marzo del año pasado–. Después me contaron que cuando él vio 'Possessed To Skate', aprobó que me escogieran como Skater of the Year. Un mes después me lo anunciaron con una broma. Llegó un policía a mi casa dizque a ponerme una multa por el volumen de la música, pero en realidad era alguien de la revista, disfrazado, para avisarme que me había ganado el premio.

¿Quién es el mejor 'skater' que ha conocido personalmente?

Tony Hawk. Es la leyenda que creó gran parte de la industria de hoy. Ha hecho mucho por el 'skate'. Nos conocemos, somos parceros. También conozco personalmente a Christian Hosoi y a Danny Way. De los nuevos, me gustan Elliot Sloan, Luan Oliveira y Nyja Huston.

Finalmente, ¿qué les diría a los 'skaters' que lo siguen y están comenzando?

Les diría que, si de verdad quieren ser profesionales, tienen que dedicarle toda su vida al 'skate'. Tienen que sacrificar todo. Hay que ponerse a entrenar muy duro. Hay que ver videos y videos de 'skate' estadounidense. Hay que practicar los trucos en serio para lograrlos, nunca dejarlos empezados. A los más niños, que son los que tienen proyección hacia el futuro, les diría que empiecen con ganas, porque de esto sí se puede vivir. Pero hay que tomárselo en serio y con pasión.



