'No hay peleas buenas': Eliécer Julio

Un trabajo algo cercano trajo por unos días a Colombia a Eliécer Julio, el

medallista olímpico de Seúl-88 y doble campeón mundial de boxeo profesional.

Estuvo seis meses en Puerto Rico, con la compañía de energía con la cual

trabaja en Sain Paul, cerca a Minneapolis (Estados Unidos), atendiendo las

emergencias que dejó el huracán María. EL TIEMPO lo entrevistó, mientras visitaba

a familiares.

¿Ve todo tipo de peleas por televisión?

No, solo el tradicional, el que practiqué yo. Eso de artes marciales mixtas es

muy brusco. Si es brusco el boxeo tradicional, este es peor. Veo peleas como

las de Manny Pacquiao, que cuando me ganó sabía que iba a ser estrella, pero no tan elevado como llegó.

¿Está de acuerdo con que Pacquiao siga boxeando?

No. Después del nocaut que le propinó (el mexicano Juan Manuel) Márquez

debió retirarse, debió decir ‘no más’. Está bien que ganó hace poco un campeonato mundial, pero ya está bueno. No me gustaría que quedara mal.

¿Vio el triunfo reciente del colombiano Eléider Álvarez?

Lo vi en repetición. Comenzó bien, luego se quedó, pero se recuperó y ganó

de manera espectacular. Pega duro, pero debe meter más combinaciones

de manos, aprovechando su velocidad, para explotar esa pegada. Me gustó

cómo definió ante al ruso (Sergey Kovalev).

¿Y ve peleas de otros colombianos?

No, porque no los programan. Pensé que aquí no había boxeo profesional,

porque nunca veo un colombiano peleando por título. Veo a mexicanos,

puertorriqueños, panameños, pero no a los colombianos.

¿Le gustan las figuras de ahora?

No hay peleas buenas. Las últimas buenas fueron las de Pacquiao y Floyd

Mayweather cuando estaban en plenitud. El boxeo se quedó sin ases.

¿No le gusta peleadores como ‘Canelo’ y GGG?

Son buenos, pero no son figuras. GGG pega duro, pero no combina. A ‘Canelo’ nos lo quieren meter porque es blanquito.

¿Cómo ve a los olímpicos como Yuberjen Martínez?

Interesante. Me llené de alegría cuando ganó su medalla de plata. Yo sé cuál

es el sacrificio para llegar a una medalla en Juegos.













Estewil Quesada Fernández

Editor ADN Barranquilla

Barranquilla