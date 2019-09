Un circuito de alto nivel en Suramérica, la meta de Ximena Restrepo

La historia del deporte dirá que Ximena Restrepo no solo fue la primera colombiana en ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos, sino que también fue la primera mujer en ser elegida para ocupar la vicepresidencia de la Federación Internacional de Atletismo (Iaaf).

El bronce que obtuvo en los 400 metros de los Juegos de Barcelona 1992 le sirvió para saber de lo que era capaz, de perseverar para alcanzar sus objetivos. Esa condición de exatleta le abrió las puertas el miércoles pasado, cuando salió ganadora del Congreso de la Iaaf, poco después de que el presidente de la entidad, Sebastian Coe, fuera reelegido.



Ximena, de 50 años, consiguió la vicepresidencia gracias a los 85 votos de los 206 emitidos, ganándoles el remate en los últimos 100 metros a la holandesa Sylvia Barlag y la canadiense Abby Hoffman, quienes también estaban postuladas al cargo. EL TIEMPO habló con la medallista olímpica colombiana.



¿Cómo se da su nombramiento?

Es un orgullo para mí. Es un honor porque soy la primera mujer en ese cargo, y eso es importante para toda mi carrera. Tengo que agradecerle al presidente de la Iaaf, Sebastian Coe, quien no solo confió en mí, sino que hizo reformas para que las mujeres tengamos posicionamiento en la entidad.



¿Cuál es la importancia de su nombramiento en la Iaaf?

Es muy importante para la mujer, para el género, porque podemos hacer muchas cosas. Es un reconocimiento que hace el presidente (de la Iaaf) y la entidad a la mujer.



¿Qué planes tiene?

Es difícil saber qué se hará. Tenemos mucho por trabajar para que el atletismo siga creciendo. Haber sido atleta me da la oportunidad de mirar las cosas desde otro punto de vista.

Ximena Restrepo, vicepresidente de la IAAF. Foto: Prensa IAAF



¿De qué sirve llegar a ese cargo y haber sido atleta?

Es claro que al venir del atletismo, de haber sido yo atleta, es importante vigilar la calidad de ellos, de los que están ahora. Hay que mirar sus metas, su preparación, tenerlos mucho más en cuenta.



¿Serán ellos más importantes en su administración?

Hay que tener en cuenta lo que dicen los atletas, lo que ellos sugieren; por eso, que yo esté ahí es importante. Conozco las necesidades que ellos tienen, y hay que darles garantías para que hagan el trabajo de la mejor manera y consigan resultados.



¿Cómo los va a vincular?

Hay que saber qué opinan ellos. Finalmente, los deportistas son los importantes. La labor será que tengan opciones y garantías de hacer su trabajo. Lo que quiere la Iaaf es que más atletas entremos a la dirigencia. Ellos son el centro del deporte y para ellos trabajamos. Hay que buscar mejor preparación, más y mejores competencias.



¿Qué planes tiene para el continente?

En Suramérica no tenemos un circuito y vamos a trabajar en eso. No le vamos a quitar fuerza al europeo, pero que las pruebas en Suramérica tengan nivel es para lo que vamos a trabajar.

¿Ya tiene algo adelantado?

La idea es que haya circuitos en Suramérica y los atletas no tengan que desplazarse tanto a Europa para competir con altura, con buen nivel. Yo viví eso, estar tanto tiempo fuera de la casa en busca de una mejor preparación no es lo ideal.



¿Y en Centro y Norteamérica qué se hará?

Hay que unir fuerzas en el continente. Somos un continente fuerte. Tenemos un buen fondo en Suramérica, una buena velocidad en Centroamérica y el Caribe y los saltos y otras disciplinas en Estados Unidos y Canadá.



¿Cómo será ese programa?

Tengo la idea de que se puede combinar todo, hacer intercambios, competir, y que todo eso se puede aprovechar para nivelar la potencialidad. Seguro que una reforma de estas servirá para que todo el atletismo del área progrese a pasos agigantados.



¿Qué piensa de la lucha contra el dopaje de la Iaaf?

Sin compasión. Soy de la misma idea de Coe, nuestro presidente, el que gane lo debe hacer porque es el mejor, el que mejor se preparó, pero no porque esté dopado.

Ximena Restrepo tiene la marca de los 400 m con vallas, con 56 s 05 cen, del 26 de noviembre de 1994 en Valencia, España. Foto: Archivo / EL TIEMPO

El ejemplo claro es el caso de Rusia, que fue sancionada por haber permitido que sus atletas se doparan...

Claro. Hay que velar por que el dopaje se controle de una manera verdadera. Hay que hacerlo bien, y en eso trabaja la Iaaf. Es una federación que ha sido líder en eso, en perseguir a los tramposos, que impide la participación de los que han violado las normas de juego limpio. Rusia está sancionada, y fue la Iaaf la que lo hizo.



¿De qué manera se va a beneficiar Colombia de su vicepresidencia?

Colombia muestra progresos en el atletismo. Cuando yo iba a los mundiales, éramos 4 o 5 atletas y las posiciones eran secundarias, menos los marchistas. Hoy hay muchas disciplinas en las que se participa. En Doha hay 15, y con opciones de llegar a la final y hasta de ganar una medalla.



¿Avala el trabajo que se lleva a cabo?

No solo hay que mirar las cosas desde el punto de vista del número de participantes o los resultados, las llegadas a la final y los triunfos dicen que hay buen trabajo y apoyo en el país, pero no solo en el atletismo, sino en otros deportes, por eso hay excelentes resultados.



¿Cómo va a impulsar el atletismo femenino?

Es importante. Me siento agradecida por el cambio que impulsó en la institución de la Federación. Antes no era así, pero tampoco había discriminación. El liderazgo femenino tiene que crecer más. Las mujeres podemos hacerlo. En América hay muchas damas con liderazgo y que pueden aportar. Yo en Iaaf hago parte del proliderazgo femenino y ese trabajo lo seguiré haciendo durante los próximos cuatro años.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel