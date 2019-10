Íngrit Valencia llega al Mundial de boxeo con un ojo en Tokio

La medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, la colombiana Íngrit Valencia, abrirá este jueves por el país el Campeonato Mundial de Boxeo Femenino, que se llevará a cabo en Ulan Ude (Rusia).

Valencia se medirá con la búlgara Volha Lushchyk en los 51 kilogramos, categoría en la cual participan 29 pegadoras, y su meta en este certamen es conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



La caucana llega tranquila pero no confiada. En el Mundial pasado fue eliminada en las primeras de cambio en una sorpresa para la delegación colombiana.



Esta vez, Valencia no se dejará sorprender y subirá al cuadrilátero a darlo todo por conseguir el cupo a Tokio.



El ciclo olímpico de la pugilista nacional ha sido exitoso. Ganó el oro en los Juegos Bolivarianos e hizo lo propio en los Suramericanos, en los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla también obtuvo la victoria, y en los Panamericanos de Lima se colgó un oro que le había sido esquivo en dos ocasiones: ciclo perfecto, hasta el momento. EL TIEMPO habló con ella.



¿Cómo analiza la recta final con miras a los Juegos Olímpicos?

Hemos comenzado un buen ciclo. Estuve en Juegos Bolivarianos, Suramericanos, Centroamericanos y del Caribe y los Juegos Panamericanos, en los que los resultados son alentadores. Eso nos da la opción de ir al Mundial en busca del cupo.



¿Qué opciones hay de lograr la casilla?

Tenemos dos: el Mundial de Rusia, en el que clasifican las cuatro primeras. Luego hay un Campeonato Continental, un Panamericano. Le apuntamos al torneo de Rusia, porque sería bueno tener ya el cupo para disponer de la mejor manera la preparación.



¿Cómo va de cara al Mundial?

Es bien complicado hablar de eso, pero nos hemos preparado de la mejor manera. En Nicaragua conseguimos el cupo a los Juegos Panamericanos, y en Lima, pues logré la medalla que me da confianza para llegar a Rusia en busca no solo de avanzar a la final, sino de lograr el cupo a los Olímpicos de Tokio de una vez.

Ingrit Valencia, boxeadora colombiana. Foto: Reuters

¿Qué le dice ir a Rusia?

Vamos paso a paso. Ya estuvimos en Nicaragua; luego, los Panamericanos, y vamos al Mundial en busca de los objetivos claros. Ese oro en Lima me reconfortó, pues se me había perdido en las dos ocasiones anteriores y me da fuerzas para llegar bien a Rusia.



¿Han contado con la preparación suficiente?

Lo más importante, luego de conseguir el cupo a Tokio, pues, será conocer a las rivales. Es clave seguir enfrentándolas para saber más de ellas. El Mundial del año pasado no estuve como quería, le levantaron a mi rival el brazo, pero aprendí a ver cómo son las contrincantes. Seguro que me servirá para esta nueva oportunidad.



¿Y qué se necesita?

Lo que se necesita para eso es dinero. La preparación en Colombia es normal, entrenar acá es normal, pero lo que necesitamos es salir, ir al exterior, concentrarnos para enfrentar a las rivales más fuertes y saber cómo estamos.



¿Las conoce bien?

He enfrentado a algunas, y eso me sirve para llegar con seguridad. Hay otras que no conozco, de las que solo tengo referencias. Será bueno pelear con ellas y ver cómo estamos.



Lleva varios años en el boxeo, ¿ya está en plena madurez?

He aprendido mucho. He madurado deportiva y personalmente. Uno coge experiencia en el deporte y en la vida cotidiana. Siento que estoy más fuerte, que conozco a mis rivales y que me puedo enfrentar a quien sea.

¿Cómo ha progresado el boxeo femenino en el país?

En el 2016 fui a los Olímpicos; hoy, ya somos varias (ver recuadro). Aumentaron a 57 y 59 los pesos para los Olímpicos, y ya hay más competidoras. Eso me dice que se ha progresado, que el apoyo ha sido bueno y que se entrena para eso. Hay que ver en la competencia cómo nos va.



¿Llega al Mundial al ciento por ciento?

En cada competencia que hago doy el ciento por ciento. Eso lo hice en Nicaragua, en Lima. Esperamos clasificar a Tokio de una para estar más tranquilos.



