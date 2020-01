‘Vamos a salir a comernos la cancha’: Amanda Coneo

Amanda Coneo es una de las jugadoras referentes del seleccionado colombiano de voleibol, que desde este martes buscará en Bogotá el cupo para el torneo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Lo es no solo por su liderazgo en el grupo orientado por Antonio Rizola, sino por su trayectoria, categoría y estilo de jugo.



Mide 1,77 metros, es una de las asistentes del sexteto nacional y, como ella misma lo dice, tiene “hambre” de conseguir la casilla, un hecho sin precedentes en el deporte colombiano, pues sería la primera que vez el voleibol femenino llegue a los Olímpicos.

Ella, como el resto del equipo, sabe que la tarea no será fácil, pues los rivales también se preparan para conseguir el cupo.



Venezuela, Perú y Argentina llegan a este Preolímpico en la capital del país con la idea de luchar la única casilla en disputa, pero para Coneo la ventaja que tiene es la unión de grupo y que será local.



Ha jugado en Perú, Italia y Francia. Defendió los colores del Lardini Filottrano, el Sab Grima Legnano y hoy pertenece al Racing Can.



Tiene 22 años y comenzó en el voleibol porque su hermana, Gabriela, la inspiró. Pertenece a una familia de deportistas. Su padre jugó fútbol y su mamá, al voleibol.

Fue escogida como la mejor jugadora de Colombia en los pasados Juegos Panamericanos de Lima (Perú), en los que el seleccionado logró la medalla de plata luego de caer en la final contra República Dominicana.



Amanda Coneo lidera un equipo en el que también figuran María Alejandra Marín, Margarita Martínez y Camila Gómez, sobre quienes recae la gran responsabilidad del buen andamiaje del grupo en el campo de juego.



Es una jugadora que va bien en el ataque y es fuerte en la defensa. La pegada y la saltabilidad son su fuerte. Alcanza a elevarse 91 centímetros por encima de la malla para lanzar el brazo y pegarle al balón. EL TIEMPO habló con ella.



¿Es distinto el nivel de las jugadores que vienen del exterior al de las que estaban en Colombia?

Todas han venido aptas a la concentración. Veo un nivel bastante alto, eso significa que las que venimos de afuera no es que entrenemos más, las que están acá tienen buen nivel. Eso quiere decir que llegamos bien al torneo.

Amanda Coneo. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO



¿Qué le dicen los nombres de Venezuela, Perú y Argentina, los rivales?

No será nada fácil. Venezuela tiene un equipo más compacto, distinto al que presentó en el Campeonato Suramericano. El primer partido siempre es complicado, es el estreno frente a la afición, y no nos podemos confiar. Perú viene con hambre de clasificar, y las argentinas tienen en mente ir a Tokio. Nosotros no nos confiamos, estamos concentradas en la idea de conseguir la clasificación.



El plan se adelantó, la idea era clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 y no estar cerca de Tokio. ¿Qué indica eso?

La mentalidad es distinta hoy en día. El voleibol del país ha cambiado en los últimos cuatro años. Veo que es mucho más profesional, y mentalmente eso es positivo. Va por buen camino, y la meta es ir a Tokio, después pensaremos en París.



¿Cómo afrontó el grupo la altura?, pues tuvieron poco tiempo para adaptarse a ella...

Al principio me estaba dando duro cuando llegué, me agitaba rápido, pero hemos mejorado. Tengo una molestia en un hombro, pero eso no es impedimento para jugar.



¿El ser local es el primer set ganado?

Es una ventaja grande, teniendo el público a favor. Eso será de gran ayuda. Hay que disfrutar este torneo, que la gente vea voleibol de alto nivel. Solo espero que el coliseo se llene en cada jornada.



¿Cuál es la fortaleza de Colombia?

La unión del grupo. Gracias a eso somos fuertes. Es un equipo compacto y que luchará todos los puntos de los partidos.

Selección Colombia de Voleibol. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO



¿La clasificación será el premio gordo tras las finales en Centroamericanos y del Caribe y de los Juegos Panamericanos?

Para mí, ya es un sueño cumplido haber jugado la final en los Panamericanos de Lima, ganar esa medalla de plata. Ahora, ir a los Olímpicos es el anhelo que tenemos, un logro por cumplir, y para eso lucharemos.



¿Cuál es la debilidad del grupo?

No sé. Ahora estamos con hambre de clasificar y vamos a salir a comernos la cancha. No le sé decir cuál es la debilidad.



¿Qué sacrificios hicieron en diciembre?

He aprendido que no es un sacrificio estar concentradas en estas fechas. El técnico nos dice que es lo que nos gusta. La pasamos felices entre nosotras, cenamos, estuvimos felices y pensando en el torneo.



¿Qué le dice a la afición de Bogotá?

Que llenen el coliseo, que nos animen, nos apoyen, que siempre estén ahí dándonos fuerza, eso será de gran ayuda.



¿Argentina es el rival por vencer?

Es un equipo fuerte, unido. Hemos venido ganando. Ellas tienen una cosa importante: nunca se rinden, salen a ganar, y nosotras no vamos a comer de eso.



¿Cuál es el nivel que tiene el voleibol suramericano?

Es alto. Brasil es uno de los equipos más grandes del mundo, tiene ventaja sobre los demás. Nosotros vamos bien y queremos trabajar más para superar a esa selección.



¿Qué falta para eso?

Seguir ganando campeonatos y fogueándonos, eso nos ayudará. La unión es clave para eso. y en eso estamos trabajando todos los días.



¿Después del Preolímpico qué viene?

Tengo que volver a Francia, pero clasificando tenemos que enfocarnos en la selección. Cada equipo que conseguirá el cupo a Tokio mira para allá, le apuntan a una buena presentación en Japón.



¿Qué le hace falta al voleibol colombiano?

Tiene la necesidad de contar con una liga grande, profesional, porque eso subirá el nivel. Nosotras tenemos buen voleibol; no están todas las que deben de estar, pero todo lo que hemos conseguido lo hemos hecho porque hemos crecido. Acá hay jugadoras que tienen nivel para jugar una liga.



¿De qué le ha servido jugar en Europa?

La experiencia es bonita. Jugar en Italia es importante porque es la mejor liga del mundo. Uno juega con figuras de alto nivel y aprende de ellas. Veo cómo se mueven en el campo. Hay que experimentar eso para aportarlo a la selección.

Datos del torneo

Venezuela, Perú, Argentina y Colombia buscan un solo cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



La primera fecha será el martes: a las 6 p. m. jugarán Argentina vs. Perú y a las 8:30 p. m., Colombia vs. Venezuela.



El miércoles, a las 6, jugarán Argentina vs. Venezuela y a las 8:30 p. m., en el juego de fondo, Colombia vs. Perú.



Y el jueves, a las 6 p. m., Perú vs. Venezuela y a las 8:30 p. m. el clásico Colombia vs. Argentina.



La entrada al coliseo El Salitre de Bogotá es gratuita, pero las boletas se agotaron desde el viernes pasado.





LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel