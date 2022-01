Cerca de 30 denuncias de presunto acoso y abuso sexual en contra de un entrenador santandereano son conocidas por la Federación Colombiana de Atletismo, que publicó el hecho en un comunicado.



De acuerdo al relato de una de las denunciantes, los hechos se dieron cuando ella era menor de edad y asistía al estadio de atletismo de Bucaramanga, donde hacía parte de un club Club Deportivo Marathon Sport, adscrito a la Liga de Santander

“Me decía que yo tenía las mejores nalgas del estadio, que mi cuerpo estaba bien, a mí y a una compañera nos decía que las nalgas estaban buenas y que allá van los dos mejores culos del estadio”, contó una de las jóvenes denunciantes a través de Blu Radio.



La afectada, de 18 años, prefirió mantener su nombre bajo reserva.



“Me preguntaba que, si yo era virgen y aún lo soy, me preguntaba que como tenía la zona íntima, la vulva, que cómo me gustaban los hombres y que si le daba la oportunidad de que él fuera mi primer hombre, que quedaba entre los dos y que no podía salir de ahí”, añadió.

“Por denuncia del presidente de la liga de atletismo de Santander hemos tenido conocimiento referente a los hechos ocurridos en relación con el entrenador Giovanni Vega”, comunicó un portavoz de la Federación.



“Estos hechos están en los debidos procesos disciplinarios en la respectiva comisión y deportivos y/o jurídicos en las instancias correspondientes, es nuestro deber respaldar las investigaciones y acatar estos fallos ejecutoriados que se puedan producir”, agregó.

Sobre las denuncias

La asesora de la Oficina de Mujer y Equidad de Género de la Alcaldía de Bucaramanga, Tatiana Cortés, dio a conocer la denuncia y anunció que se ha recopilado toda la información que corresponde a tres casos, que incluyen violencia sexual y psicológica.

