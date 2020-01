En qué están los campeones del Latin America Amateur Championship

Desde su creación en 2015, el Latin America Amateur Championship se ha convertido en vitrina para los jugadores que buscan dar el salto al profesionalismo, pero también les ha permitido a los ganadores cumplir el sueño de jugar un torneo de grand slam, en este caso, el Masters.

Este año, la apuesta aumentó: el vencedor no solo estará en Augusta, sino que también tiene la posibilidad de jugar el Abierto Británico, además de llegar al último torneo clasificatorio para el US Open.



El torneo, hasta ahora, ha tenido cinco ganadores. Tres de ellos jugarán la sexta edición del certamen, que comenzará este jueves en el campo de El Camaleón, en Mayakoba (México). Esta ha sido su historia:

Matías Domínguez (2015)

Matías Domínguez, campeón en 2015. Foto: Enrique Berardi / LAAC

El chileno se impuso en la edición inaugural del torneo, en 2015, en Buenos Aires. De su participación en el Masters cuenta la siguiente anécdota: "Estaba el lunes en mi primer día de práctica con mi cadi y entrenador. De repente siento que alguien me toca el hombro. Dije '¿quién será?, ¿quién me conoce aquí?'. Mi sorpresa fue total al ver que era Jordan (Spieth)", le dijo Domínguez a la página web de El Mercurio. "Todos sacaban fotos, nadie sabía a quién estaba saludando la gran atracción de ese torneo", agregó. Sigue como golfista amateur y participará este año en el LAAC.

Paul Chaplet (2016)

Paul Chaplet, costarricense, campeón en 2016. Foto: Enrique Berardi / LAAC

El LAAC se ha jugado dos veces en Casa de Campo (República Dominicana). La primera la ganó el costarricense Chaplet, quien no superó el corte en Augusta. Sin embargo, no olvida esa experiencia. Este año volverá a participar. "El objetivo es el mismo de siempre, jugar bien el primer día y darlo todo cada día. Obviamente ganar sería increíble, pero si pienso así me voy a poner mucha presión", dijo.

Toto Gana (2017)

Toto Gana Foto: Enrique Berardi / LAAC

Toto Gana extendió el dominio chileno en el torneo en la edición que se jugó en Ciudad de Panamá. A los 22 años, aún mantene su condición de amateur y volverá a buscar esta semana el triunfo en el torneo.

Joaquín Niemann (2018)

Joaquín Niemann, campeón en 2018. Foto: Enrique Berardi / LAAC

Ganó jugando de local en Santiago de Chile y se convirtió, de lejos, en el jugador de mayor proyección que ha pasado por el torneo. Ya para entonces era el número uno del ranking mundial amateur. Hoy, ya como profesional, está en el PGA Tour, donde ganó The Greenbrier Classic, el año pasado, siendo el primer chileno en ganar en el máximo circuito. El año pasado integró el equipo internacional en la Presidents Cup.

Álvaro Ortiz (2019)

Álvaro Ortiz, golfista mexicano Foto: Enrique Berardi / LAAC

Siempre peleó por el título del LAAC y el año pasado, en República Dominicana, por fin se le dio. Fue el primer mexicano en jugar el Masters desde 1979, cuando participó Víctor Regalado. Ya se hizo profesional.



