Sí, hay boxeo, aunque usted no lo crea y en medio de la pandemia

Unos 16 boxeadores que pelearán este sábado en una velada que ha causado polémica en Nicaragua, por celebrarse en medio de la pandemia de la COVID-19, comparecieron este viernes con sus rostros cubiertos por las mascarillas que se emplean para minimizar los riesgos de contagio del coronavirus SARS-coV-2.

Los púgiles, que en los sesiones de fotos posteriores al pesaje suelen juntar sus rostros, en esta ocasión utilizaron mascarillas facilitadas por la promotora Búfalo Boxing Promotions, del exbicampeón mundial de boxeo Rosendo Álvarez, que organiza la velada.

Los boxeadores no aceptaron las peticiones de periodistas de medios oficialistas, quienes solicitaban que juntaran sus pechos, como suelen hacerlo para promocionar los combates. Se trata de la única cartelera de boxeo a disposición de la televisión internacional en medio de la pandemia, pese a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de evitar aglomeraciones.



Álvarez ha respondido a las críticas con el argumento de que no hay ninguna restricción establecida por el Gobierno de Nicaragua, que únicamente reconoce 11 casos de COVID-19, incluyendo tres muertos.



Contrario a la conferencia de prensa en la que fue anunciada la cartelera semiprofesional, en la que no hubo ningún tipo de protección ni distanciamiento social, esta vez, en la ceremonia del pesaje, se pusieron mascarillas y guantes a disposición de los boxeadores, invitados, periodistas, y personal de la promotora.



Algunos boxeadores subieron a la pesa con las mascarillas puestas, mientras que otros prefirieron mantener la tradición de subir únicamente en calzoncillos, para asegurarse de no superar el peso reglamentario.



Los peleadores no tuvieron problemas en superar el chequeo médico de rigor, afirmó la presienta de Búfalo Boxing Promotions, Ruth Rodriguez Roa, quien no especificó si realizaron pruebas de COVID-19.



El boxeador Robin Zamora, uno de los protagonistas de la pelea estelar, afirmó que realizó sus entrenamientos bajo cuarentena voluntaria. La velada está programada para iniciar a las 19.00 horas de mañana sábado (01.00 GMT del domingo), en el Poliderportivo Alexis Argüello, será transmitida por el estatal Canal 6 de televisión local, y retransmitida por el programa ESPN KnockOut.



La promotora, que confirmó la entrada gratuita al espectáculo, recomendó al público “asegurarse de llevar y usar mascarillas, lavarse las manos en los puntos establecidos dentro de las instalaciones, pasar por el control de temperatura, y limpiarse la suela del calzado en el área asignada”.



También llamó a “evitar contacto con púgiles y entrenadores, mantener un margen mínimo de un metro de distancia”, y advirtió que podrá rechazar del edificio a “quienes incumplan” con las disposiciones anteriores.



Álvarez, quien fue campeón en las categorías del peso mínimo y minimosca, y mandó a la lona a la leyenda mexicana del boxeo en los pesos mínimos, Ricardo 'Finito' López, ha dicho que asumirá la responsabilidad si en la velada hay consecuencias relacionadas con la pandemia.



El espectáculo de Álvarez es apoyado por el Gobierno de Nicaragua, que ha sido criticado, no solamente por negarse a establecer restricciones y medidas de prevención para evitar la propagación de COVID-19, sino también por promover las aglomeraciones con el argumento de que se debe dar prioridad a la economía.



