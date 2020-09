En medio de la pandemia, jugar, apostar y ganar es posible desde casa

Los ambientes coloridos, sonoros y alegres de los casinos tradicionales y las sensaciones que generan, se han trasladado a los portales digitales. Hoy, los pasatiempos como blackjack, ruleta, póker, bingo y pagamonedas, se han virtualizado, por la iniciativa de los operadores de cautivar a sus usuarios. Y lo han conseguido. Este es el caso de Teresa*, quién se convirtió en la ganadora de 75 millones de pesos jugando con Zamba.co.

Ella era asistente habitual de los casinos físicos, pero al no poder ingresar a los establecimientos, experimentó la modalidad virtual y, luego de varios meses de ingresar a la plataforma para divertirse jugando y apostando, la suerte la sorprendió. “Tenía cinco oportunidades en el pagamonedas, pasaron la primera y la segunda y nada. En la tercera cayó la primera estrella en el acumulado, luego las otras dos y yo no creía lo que veían mis ojos. Tuve que llamar a mi esposo, le tomaba fotos y videos a la pantalla porque no creía que me había ganado esa cantidad de dinero”, comenta Teresa*.



Rodrigo Afanador, CEO de Zamba.co, empresa pionera de la modalidad de casino online en Colombia, explica cómo ha sido afrontar el reto de llevar a los usuarios productos que repliquen el ambiente de un espacio físico. “Desde el principio, nos dimos cuenta que nuestros usuarios buscaban tener una experiencia similar a la que viven en nuestros casinos presenciales. Entonces, la prioridad fue esa, transportar el sentimiento de calidez y cercanía al público en la virtualidad. Nos apalancamos, primero, en el buen servicio de atención al cliente y, segundo, los más de 320 tipos de juegos disponibles en Zamba.co”, explica.



El casino online es una de esas alternativas que las personas han encontrado para divertirse y apostar de manera segura y en la comodidad de sus hogares. Adicionalmente, también es una forma de generar ingresos, es más, puede ser la oportunidad de ganar en grande como le sucedió a Teresa*.



“Al principio, jugar así me pareció un poco extraño porque estaba acostumbrada a la atención que me brindaban en el casino físico, compartir y ver a más jugadores. Sin embargo, las personas de Zamba me mostraron la página Zamba.co y me ha parecido una excelente opción porque he podido encontrar los juegos que siempre me han gustado en la sucursal presencial y, además, probar nuevas opciones como en el que gané. Por mi experiencia, estoy segura de que seguiré jugando, es una oportunidad de distraernos desde nuestros hogares y estar seguros”, agrega la feliz ganadora.



Para Afanador, los ciudadanos necesitan de este sector. “La diversión no se debe relegar a un segundo plano y después de cumplir con las diferentes obligaciones en el trabajo y en el hogar, las personas requieren entretenimiento y eso es lo que hemos buscando ofrecer, al fortalecer nuestra plataforma digital”, puntualiza el ejecutivo.

¡Conozca algunos trucos sobre cómo jugar y ganar!

- Lo primero y más importante es saber escoger un buen casino, que ofrezca seguridad, confiabilidad y que cuente con permisos y licencias. Zamba.co funciona bajo la supervisión y el aval de Coljuegos.



- Segundo, tenga en cuenta las diferencias entre un casino físico y uno online para conocer las dinámicas, saber cómo apostar y así poder ganar.



- Bien dicen que en la variedad está el placer y eso ofrecen los juegos de azar online. Experimentar varias opciones antes de hacer grandes apuestas, es una buena idea.



- No se olvide de su presupuesto, es más, haga un plan sobre cómo distribuirlo y cuánto invertir en cada categoría.



- La constancia da frutos y Teresa* es un ejemplo de ello, pasó de los casinos tradicionales al online y ganó.



*Nombre modificado para proteger la identidad de la ganadora.



Con información de oficina de prensa*