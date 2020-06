Camilo Villegas terminó de 33 en el Korn Ferry Challenge

El colombiano Camilo Villegas, con un total final de 278 golpes (-2), empató en el puesto 33 al cierre del Korn Ferry Challenge, primera competencia del circuito alterno estadounidense en la era post COVID-19 y que coronó al local Luke List.

Villegas, el único de los tres jugadores nacionales presentes que superó el corte el viernes, aportó una tarjeta final de 71 golpes (+1), con una primera vuelta de un ‘birdie’ y un ‘bogey’ y un regreso del 10 al 18 que comenzó con un doble ‘bogey’ en el 10 y un ‘birdie’ en el 16, en el único par 5 de la recta final del campo del Dye’s Valley Course en el TPC Sawgrass.



Camilo completó así una nueva presentación en este Korn Ferry Tour, la cuarta en su temporada 2020 en una semana cargada de emociones para el golfista antioqueño.



Cómo se recuerda, en las horas previas al comienzo del campeonato confirmó a los medios la enfermedad de su hija Mía, la cual ha estado luchando desde comienzos de año con un cáncer que, por supuesto, ha cambiado las prioridades de Villegas.



“Han sido meses muy duros. Mi esposa ha sido un apoyo increíble y fue quien me dijo que viniera a jugar. La situación con Mia no ha sido fácil, pero ella ha luchado por su vida y ver cómo lo hace ha sido una motivación para toda la familia. Realmente no sé dónde está mi cabeza, pero sé dónde está mi corazón”, anotó Villegas sobre su situación familiar actual.



Camilo estará ausente en las próximas semanas del golf competitivo, concentrándose en atender a su hija y a estar con los suyos en este difícil trance. Cómo se sabe, Villegas cuenta con condiciones parciales en el PGA Tour, pudiendo hacer uso de su exención médica en los próximos meses.



Los argentinos Nelson Ledesma y Augusto Núñez, por su parte, igualaron en la casilla 39 con una sumatoria de 279 tiros (-1), siguiendo con la presentación de los jugadores latinoamericanos en el certamen.



El mexicano Roberto Díaz, con +1, fue casilla 46. Por fuera de la definición de los últimos 36 hoyos se quedaron el argentino Julián Etulain (pares), el mexicano Sebastián Vázquez (+1), el también gaucho Fabián Gómez (+2), el chileno Guillermo Pereira (+4), el brasileño Rodrigo Lee y el colombiano Nicolás Echavarría (+5), el mexicano José de Jesús Rodríguez (+6) y el también cafetero Marcelo Rozo (+8).



List, con una ronda de 67 golpes (-3) y un total de 268 (-12), superó por uno a los también estadounidenses Joseph Bramlett y Shad Tuten, llegando a su primera celebración en 208 presentaciones, por primera vez desde el South Georgia Classic de 2012.



Jugando en el grupo final con Bramlett y el líder al comienzo del día, Will Zalatoris, List descontó en tres de sus primeros cuatro hoyos, con lo que pasó al frente, condición que mantuvo hasta el final de la ronda.



Con información de la oficina de prensa