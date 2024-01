Hace tan solo cuatro meses que la modelo Emily Pellegrini abrió sus sedes sociales y ha generado ingresos mayores a los 10.000 dólares vendiendo contenido erótico por internet.

Ella no para de recibir invitaciones y de tener mensajes de deportistas y multimillonarios que quieren una cita, pero lo real es que no existe.



El cuento

"A pesar de que su sonrisa atractiva y cuerpo voluptuoso enloquecen a miles en fotos y videos, no se trata de una persona real, sino de una mujer creada con Inteligencia Artificial", dice un artículo de contextotucuman.com.

“Le pregunté a ChatGPT cuál es la chica de los sueños del hombre promedio y me dijo cabello castaño largo y piernas largas, así que la hice exactamente como decía. El objetivo era hacerla simpática y atractiva. Quería mantenerla lo más real posible”, declaró su creador al diario británico DailyMail.



Y agregó: "Al principio trabajé entre 14 y 16 horas al día con ella para descubrir realmente qué programas de Emily funcionan bien para su rostro, cuerpo y videos. Ahora trabajo ocho horas todos los días de la semana”.

Él mismo se sorprendió con el éxito de la mujer, pero relató que el número de mensajes es increíble.

De no creer

“Es muy diferente quién la contacta y dónde. A través de mensajes directos de Instagram hay personajes realmente famosos, como futbolistas, multimillonarios, luchadores de MMA y tenistas. Creen que ella es real. La invitan a Dubai para conocerse y a comer en excelentes restaurantes”, reveló y deslizó que uno de esos hombres “conocía a Cristiano Ronaldo”, pero no brindó nombres. A pesar de ello, comentó que un futbolista alemán le envió un mensaje preguntando: “¿Cómo es posible que una dama tan hermosa no tenga novio?” y pidiendo su número de teléfono.

"Hubo un momento en el que pensé: ’¿Qué carajo está pasando?’”, afirmó, quien dijo que la idea era recrear imágenes desde cualquier parte del mundo y se ha superado a cualquier modelo real.



“Realmente se siente como una vida doble. Pero realmente no quiero ser público. No quiero estar en internet como un influencer que tiene que hacer vídeos todos los días mostrando todo lo que come y hace. Simplemente no es lo mío”, comentó.

