Emilio Fajardo va por el título en el Campeonato Nacional de Ecuestre preinfantil A

Emilio Fajardo Carrasquilla inicia este jueves su ambientación en el Campeonato Nacional de Ecuestre, que se va a desarrollar en el club campestre de Llanogrande, en Rionegro.

El jinete, de 12 años de edad, es la principal carta de título que tiene la Liga de Bogotá en el torneo organizado por la Federación Colombiana de Ecuestre: viene de terminar primero en el Campeonato Colombiano de Salto y Campeonato Clásico Nacional (GTC) tras imponerse a rivales de diferentes ciudades del país en Bogotá.

Emilio Fajardo Foto: Suministrada

“Mi caballo 'Reco' y yo venimos entrenando desde hace unos días. Nos venimos preparando, descansando y cuidándonos mucho para el campeonato”, explicó el joven jinete.



Emilio es considerado como una de las mayores promesas del ecuestre nacional, y parte como favorito para quedarse con la corona en la categoría preinfantil A de salto.



Para ello debe afrontar las rondas clasificatorias de mañana y el sábado, para acceder a la final, programada para disputarse el próximo domingo.

“El primer día que llegamos (a Rionegro) estábamos muy cansados, pero ya estoy bien y listo para el campeonato. Mi familia siempre me está acompañando en los entrenamientos y me apoyan para este torneo. Mi papá (Alejandro Fajardo) está siempre en las pistas gritando, pero yo creo que es la emoción”.



A sus 12 años, el jinete bogotano sueña en grande y quiere hacer historia en el ecuestre de Colombia: “Quiero ir a los Juegos Olímpicos. Acá, en el país, he ganado un campeonato colombiano. Ahora quiero estar en competencias como los próximos Juegos Nacionales”.



Fajardo, que hace parte del Country Club de Bogotá, ha tenido un año brillante: fue primero en el club Bacatá y ha ocupado el podio en torneos organizados en la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, el club campestre de Guaymaral y el club La Casona.

